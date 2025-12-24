В этом году евро укрепилось по отношению к доллару и экономист Банка Латвии Даце Берзиня на портале makroekonomika.lv поделилась своим анализом "взаимодействия" или точнее - "противостояния" доллара и евро.

"Поскольку Европейский Союз (ЕС) за импортируемые товары из стран за пределами ЕС чаще всего рассчитывается в долларах США и использует доллары США как вторую важнейшую расчетную валюту при экспорте товаров, то изменение курса валюты может оказать мгновенный эффект на цены товаров, вовлеченных во внешнюю торговлю, что дальше скажется на ценах внутри страны и, наконец, может отразиться на показателях инфляции.

Укрепление евро идет не в пользу всех тех, кто получает доходы в иностранной валюте (и экспортеры, и инвесторы, и получатели других доходов, например, заработной платы), так как при конвертации полученных за рубежом доходов в евро сумма меньше. Ослабление евро, в свою очередь, благоприятно для них.

Основная причина стремительного роста евро в первой половине 2025 года - слабость доллара, который с начала года потерял стоимость к валютам крупнейших экономик. Последний раз так стремительно доллар терял стоимость в 1986 -м году. Это произошло в тот момент, когда более детально обозначились политические приоритеты новоизбранного президента США, что внесло неопределенность в дальнейшее направление экономического развития. Однако с июля доллар во многом стабилизировался.

Важными движущими силами падения курса валют стали сообщения о таможенных тарифах и заключенные в дальнейшем торговые соглашения. Новые таможенные тарифы и изменение торговой политики заставили инвесторов снизить уверенность в перспективах роста США и, таким образом, также способствовали снижению ожиданий по процентным ставкам. Многие компании поспешили увеличить заказы до введения новых тарифов, что привело к временному росту торговли с еврозоной. Поскольку в расчетах за европейские товары необходимо больше евро, это на валютных рынках увеличило спрос на евро и способствовало росту его стоимости.

В целом укрепление евро в этом году во многом произошло за счет слабости доллара. Доверие инвесторов к доллару пошатнулось на фоне растущих опасений за независимость Федеральной резервной системы и способности правительства сдерживать уровень госдолга. Однако падение стоимости доллара также отражает более глубокие изменения в глобальной финансовой архитектуре. При этом финансовые рынки и аналитики прогнозируют, что позиции евро в ближайшее время останутся относительно сильными. Однако вызовы экономики еврозоны и геополитическая неопределенность означают, что укрепление валюты будет скорее умеренным, чем стремительным процессом. Колебания валютного курса не только отражают динамику глобальных экономик, но и открывают совершенно практические возможности для населения. Укрепляясь к доллару США, евро становится выгоднее совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах, расчеты в которых происходят в долларах. Кроме того, путешествия в страны, курс валюты которых по отношению к евро ослабел — например, в США или Японию — дешевеют. Таким образом, даже под влиянием глобальных финансовых процессов каждый может найти способы ежедневного использования изменений валютного курса в свою пользу. ЕЦБ, хотя и не вмешивается в ход валютного рынка, но внимательно следит за происходящими на них процессами, тем сильнее или слабее евро напрямую влияет на цены импортируемых товаров, а значит, и на инфляцию в целом.

Если стоимость евро падает, импорт может стать дороже, а инфляция возрастет; в свою очередь, если евро укрепляется, это может снизить инфляцию, сделав импорт дешевле. Лучшее понимание этих процессов помогает в прогнозировании общей инфляционной динамики зоны евро."