Cреднесуточная цена электричества на бирже в пятницу, 26 декабря, существенно вырастет по сравнению с предыдущим днем, сообщает ERR.

По сравнению с четвергом, когда цена составляет 0,2-0,3 цента (самый низкий показатель с конца июня), в пятницу среднесуточная стоимость электроэнергии в латвийской ценовой зоне биржи Nord Pool вырастет на 1900% до 4,9 центов за киловатт-час.

В Литве электричество в пятницу будет стоить также, чем в Эстонии дешевле - 4 цента. В Финляндии ожидается тариф существенно ниже – 0,3 цента.

Следует учитывать, что к указанным ценам для конечных потребителей добавляются различные сборы и акцизы.