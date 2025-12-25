Baltijas balss logotype
Уходя гасите свет: в пятницу электричество на бирже подорожает в 20 с лишним раз 1 3727

Бизнес
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Уходя гасите свет: в пятницу электричество на бирже подорожает в 20 с лишним раз

Cреднесуточная цена электричества на бирже в пятницу, 26 декабря, существенно вырастет по сравнению с предыдущим днем, сообщает ERR.

По сравнению с четвергом, когда цена составляет 0,2-0,3 цента (самый низкий показатель с конца июня), в пятницу среднесуточная стоимость электроэнергии в латвийской ценовой зоне биржи Nord Pool вырастет на 1900% до 4,9 центов за киловатт-час.

В Литве электричество в пятницу будет стоить также, чем в Эстонии дешевле - 4 цента. В Финляндии ожидается тариф существенно ниже – 0,3 цента.

Следует учитывать, что к указанным ценам для конечных потребителей добавляются различные сборы и акцизы.

#Литва #Финляндия #Латвия #электроэнергия #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • свп
    сила в правде
    25-го декабря

    Как4 говорил Мой личный фаворит и просто ориентир в латышской политике - Репше - (С) Как можно было не обещать? Как и с сахаром, так же и с элекричеством. Нам обещали электричество дешевле с европы после отключения от "ненавистной БРЕЛЛ". И это было публичная оферта. На юридическом языке - это обязанность выполнения оферты. Кто сказал? Кито ответственнен? Кто должен возместить убытки страны? ВЫ такие ватники, латыши, что мне даже уже не смешно. ВЫ говорили о нас ,ватниках, но вы как обычно - превзошли нас)

    52
    2

Видео