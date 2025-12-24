За десять месяцев Латвия больше всего импортировала пряники пипаркукас и аналогичные изделия из Украины, а экспортировала — в Литву, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За десять месяцев Латвия импортировала из Украины пипаркукас на сумму 959 306 евро. В свою очередь, в Литву пряники были экспортированы на сумму 1 296 461 евро.

Также в этом году пипаркукас были импортированы из Польши на сумму 531 619 евро, а из Эстонии — на 275 561 евро.

Одновременно с января по октябрь этого года в Эстонию были экспортированы пряники на сумму 317 112 евро, а в Германию — на 305 486 евро.

В целом за десять месяцев текущего года из Латвии было экспортировано пряников и аналогичных изделий на сумму 2 371 349 евро, тогда как импорт в Латвию составил 2 169 553 евро.