Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему финансовый стартап ценой 75 000 000 000 долларов ушел с Украины 0 1248

Бизнес
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Удобство этого сервиса оценили миллионы клиентов.

Удобство этого сервиса оценили миллионы клиентов.

Компания была основана 10 лет назад россиянином и украинцем.

Необанк Revolut приостанавливает предоставление услуг в Украине из-за требований местного законодательства, сообщает украинский Forbes со ссылкой на сообщения от жителей страны.

Банк рекомендовал проживающим в Украине клиентам вывести деньги со своих счетов в течение 60 дней. Когда этот срок истечет, счета будут закрыты.

"Хотя сейчас мы не можем предоставлять наши услуги жителям Украины, надеемся, что в будущем это будет возможно. Мы сообщим вам, если ситуация изменится", – говорится в сообщении банка.

Revolut начал работать с клиентами в Украине в начале 2025 года. 27 февраля 2025 года Национальный банк Украины публично выступил против работы литовского Revolut в Украине без необходимых разрешений. Регулятор заявил, что компания не получала никаких лицензий, не подавала соответствующие документы и не находится в процессе лицензирования. В апреле стало известно , что Revolut приостановил регистрацию новых украинских пользователей.

Ранее Revolut начал блокировать счета клиентов-россиян в ЕС. Их уведомили о закрытии счетов, если те не имеют ВНЖ или гражданства стран ЕС, что объяснили недавно одобренным 19-м пакетом санкций ЕС против России из-за войны в Украине.

Revolut – британский финтех, который предоставляет сервисы в более чем 200 регионах и позволяет работать с 29 валютами. Основан 2015 году выходцем из России Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко, в 2018 году Revolut получил банковскую лицензию в Литве. У сервиса более 30 миллионов клиентов физлиц и более 500 тысяч клиентов юрлиц.

С прошлого года Revolut подорожал с 45 до 75 млрд долларов и стал самым дорогим стартапом Европы, писало The Bell.

Читайте нас также:
#Украина #банки #санкции #ВНЖ #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ВВП увеличивается благодаря политике республиканцев. Иконка видео
Изображение к статье: Одна из стран ЕС оштрафовала Ryanair на четверть миллиарда евро
Изображение к статье: Старинный Цюрих по-прежнему рай для богачей. Иконка видео
Изображение к статье: В шоурумах ВАЗа смотреть, в общем, не на что. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео