Компания была основана 10 лет назад россиянином и украинцем.

Необанк Revolut приостанавливает предоставление услуг в Украине из-за требований местного законодательства, сообщает украинский Forbes со ссылкой на сообщения от жителей страны.

Банк рекомендовал проживающим в Украине клиентам вывести деньги со своих счетов в течение 60 дней. Когда этот срок истечет, счета будут закрыты.

"Хотя сейчас мы не можем предоставлять наши услуги жителям Украины, надеемся, что в будущем это будет возможно. Мы сообщим вам, если ситуация изменится", – говорится в сообщении банка.

Revolut начал работать с клиентами в Украине в начале 2025 года. 27 февраля 2025 года Национальный банк Украины публично выступил против работы литовского Revolut в Украине без необходимых разрешений. Регулятор заявил, что компания не получала никаких лицензий, не подавала соответствующие документы и не находится в процессе лицензирования. В апреле стало известно , что Revolut приостановил регистрацию новых украинских пользователей.

Ранее Revolut начал блокировать счета клиентов-россиян в ЕС. Их уведомили о закрытии счетов, если те не имеют ВНЖ или гражданства стран ЕС, что объяснили недавно одобренным 19-м пакетом санкций ЕС против России из-за войны в Украине.

Revolut – британский финтех, который предоставляет сервисы в более чем 200 регионах и позволяет работать с 29 валютами. Основан 2015 году выходцем из России Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко, в 2018 году Revolut получил банковскую лицензию в Литве. У сервиса более 30 миллионов клиентов физлиц и более 500 тысяч клиентов юрлиц.

С прошлого года Revolut подорожал с 45 до 75 млрд долларов и стал самым дорогим стартапом Европы, писало The Bell.