Круизный бум в Риге: порт принял рекордное число пассажиров 1 873

Бизнес
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Круизный бум в Риге: порт принял рекордное число пассажиров
ФОТО: LETA

В круизный сезон этого года в Рижский порт зашли 85 круизных судов с 115 500 пассажирами, что на 43% больше, чем в прошлом году, сообщил агентству LETA председатель правления Рижской свободной портовой администрации Сандис Штейнс, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что это самый большой показатель обслуженных круизных пассажиров в Рижском порту за один год.

В то же время Штейнс указал, что в ближайшие годы в Рижском порту сохранится тенденция роста в круизном сегменте.

На 2026 год в Рижском свободном порту уже заявлено 98 визитов круизных судов, что на 13 судов больше, чем в этом году. В свою очередь, на сезон 2027 года количество заявленных бронирований визитов судов превысило 100.

Штейнс пояснил, что в последние годы в круизном секторе Рижского порта наблюдается тенденция принимать все более крупные суда с большей пассажировместимостью. Собранная портом статистика свидетельствует, что среднее количество пассажиров на одном судне за последние десять лет выросло на 40%.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Рижском порту в общей сложности было обслужено 80 870 пассажиров круизных судов, что на 1% меньше, чем в 2023 году, когда было обслужено 81 681 пассажир круизных судов.

Рижский порт является крупнейшим портом Латвии по объему переваленных грузов.

#Рига #туризм #Латвия #пассажиры #тенденции #статистика
Оставить комментарий

(1)

(1)
  • IB
    Igor Bensky
    25-го декабря

    Ждём возвращения Tallink или конкурентов для круизов для жителей Латвии

    5
    2

Видео