Он отметил, что с каждым годом продолжает расти число предприятий, получивших признание «Michelin Guide», а также повышается общий уровень отрасли.

Ензис указал, что все больше туристов выбирают направление путешествия из-за интересного гастрономического предложения. В то же время гастрономические туристы, которые ориентируются на рекомендации «Michelin Guide», являются платежеспособными — они останавливаются в хороших гостиницах и тратят значительные средства в месте пребывания, добавил он.

По словам главы ассоциации, присутствие «Michelin Guide» в каком-либо направлении является не только гарантией качества, но и дополнительным источником доходов для предпринимателей и налоговых поступлений в государственный бюджет. Кроме того, по его мнению, это хороший сигнал для молодых профессионалов отрасли, побуждающий их в процессе карьерного роста доказывать свои способности на мировом уровне.

Он также сообщил, что в этом году заключен договор с Государственным агентством развития образования об участии в швейцарском проекте и заимствовании швейцарского опыта в профессиональном образовании, что позволит укрепить качество и потенциал профессионального образования как с точки зрения подхода, так и содержания, а также подготовить квалифицированную рабочую силу для нужд отрасли. В следующем году планируется начать пилотный проект, объединив усилия отраслевых экспертов, ведущих предприятий и учебных заведений, чтобы адаптировать швейцарский опыт к условиям Латвии, рассказал Ензис.

Кроме того, Латвийская ассоциация ресторанов реализует еще один европейский проект «Сеть сотрудничества в культурном туризме», администрируемый Латвийским агентством инвестиций и развития и Центральным агентством финансов и договоров. В рамках проекта планируется создать четыре направления для любителей гастрономии, музыки, искусства и моды и привлечь дополнительный поток культурных туристов в Латвию. Ензис отметил, что культурные туристы также являются платежеспособным сегментом, а культурное предложение Латвии — очень качественное и сравнительно мало раскрытое.

Ранее Латвийское агентство инвестиций и развития сообщило агентству ЛЕТА, что процедура закупки для сотрудничества с гидом «Michelin» на последующие три года все еще находится в процессе.

Уже сообщалось, что ранее Латвийское агентство инвестиций и развития заключило контракт на сумму 1,27 миллиона евро с зарегистрированной во Франции компанией Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin о участии в международном гастрономическом гиде «Michelin Guide».

Срок исполнения договора истекал в конце октября этого года.

Как ранее сообщало агентство ЛЕТА, в международный гастрономический гид «Michelin Guide» в 2026 году включены 34 ресторана Латвии, в том числе три новых ресторана, а также по одной звезде сохранили рестораны «John Chef's Hall» и «Max Cekot Kitchen», сообщили агентству ЛЕТА представители «Michelin Guide».

Из ресторанов, включенных в последний гид, 27 находятся в Риге, а семь — в других местах Латвии.

Награды «Bib Gourmand», которые присуждаются ресторанам, предлагающим блюда по доступной цене, сохранили рестораны «Snatch», «Shōyu» и «Milda», получившие их в прошлом году. К ним присоединился также новый ресторан «SMØR Bistro», а также ранее уже включенный в гид ресторан «H.E. Vanadziņš».

Таким образом, в последнем выпуске «Michelin Selected Restaurants» включены три новых ресторана — «SMØR Bistro», а также впервые в основной отбор гида вошли рижские рестораны «The Catch» и «Māsa».

В дальнейшем в гиде «Michelin Selected Restaurants» также остаются рестораны «Entresol», «Chef's Corner», «COD», «3 pavāri», «B7», «Akustika», «Mo», «Pavāru māja», «Tauro», «Kest», «Lowine», «Stage 22», «Ferma», «Barents Coctails & Seafood», «Neiburgs», «Tails», «Zoltners», «Barents», «Seasons», «John», «Babo», «Whitehouse», «Riviera», «Le Dome» и «36.līnija».

Латвийская ассоциация ресторанов была основана в конце 2017 года с целью защиты латвийских ресторанов и повышения их конкурентоспособности.