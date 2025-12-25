Baltijas balss logotype
Что за блюдо – пинса?

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что за блюдо – пинса?

В меню кафе увидела пинсу. Подумала, что опечатка, а оказалось – отдельное блюдо. Особой разницы с обычной пиццей не заметила. В чем же различие?

Пинса (или пинца) – разновидность традиционной пиццы, отмечает повар Александр ВОРОНОВ: «В наших кафе пинса обычно отличается формой: она не круглая, а прямоугольная с немного скругленными углами. У изделия нет бортов, а центр пышнее, чем края.

Есть и особенности приготовления: тесто из смеси пшеничной, соевой и рисовой муки «вызревает» несколько суток, а начинку выкладывают не на сырое тесто, а на почти готовую лепешку.

Но иногда под видом пинсы в кафе подают обычную пиццу, лишь используя модное название. Вероятно, в маркетинговых целях».

#кафе #кулинария #маркетинг #полезно знать #тесто #пицца #еда
