Стоимость премиальных новостроек Москвы выросла до 33%. Об этом 23 декабря «Известиям» рассказали аналитики компании «Плато Девелопмент», проанализировав предварительные итоги 2025 года по предложению, ценам и спросу на рынке новостроек премиум-класса столицы.

По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра в новостройках премиум-класса в ноябре 2025 года достигла 865 тыс. рублей (около 8,5 тысяч евро).

В такой же мере выросла и средняя стоимость представленной в продаже квартиры. В ноябре 2025 года она достигла 68 млн рублей (около 700 тысяч евро), тогда как в декабре 2024-го квартира в среднем стоила 57,6 млн рублей (около 600 тысяч евро).

Прирост также составил 18%, притом что средняя площадь квартиры в премиальном сегменте не изменилась и составляет около 79 кв. м.

При этом география роста цен на новостройки премиум-класса в Москве неоднородна. Максимальное повышение стоимости за 11 месяцев 2025 года зафиксировано в Тверском районе, где кв. м подорожал на 33%.

«Для многих состоятельных клиентов квартиры в Центральном административном округе перестали быть безусловным приоритетом. Они устали от издержек жизни в этом районе: напряженного ритма, высокой плотности застройки, интенсивного трафика и постоянной суеты. Сегодняшний высокий уровень жизни — это не только престижный адрес, но и возможность жить в более спокойной и комфортной среде. Именно поэтому наиболее востребованными становятся западные направления Москвы, где удается найти оптимальный баланс между удобствами городской жизни и приватностью», — пояснил СМИ девелопер Станислав Коновалов.