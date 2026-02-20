Стали известны новые подробности о долгожданном запуске прямых поездов между двумя главными городами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Дубаем и Абу-Даби, анонсированном в начале прошлого года.

Как говорится в сообщении на сайте национальной железнодорожной сети ОАЭ Etihad Rail, запуск новой пассажирской железнодорожной линии, которая сократит время в пути между Дубаем и Абу-Даби до менее чем одного часа, планируется уже в этом году.

Отметим, запущенная в 2016 году Etihad Rail на данный момент специализируется исключительно на грузовых перевозках, однако подготовка к запуску пассажирских перевозок по всей стране уже идет полным ходом.

"Наша подготовка к запуску пассажирских перевозок по всей национальной железнодорожной сети в 2026 году отражает видение нашего мудрого руководства по созданию интегрированной транспортной экосистемы, которая поддерживает экономическую и социальную структуру ОАЭ", – заявила заместитель генерального директора Etihad Rail Mobility Азза Аль-Сувайди.

Ожидается, что сеть соединит 11 городов – Абу-Даби, Дубай, Шарджу, Фуджейру, Аль-Силе, Аль-Дханне, Аль-Мирфе, Мадинат-Зайеде, Мезайре, Аль-Файе и Аль-Дхаиде, и будет вводиться в эксплуатацию поэтапно.

Каждый из 13 новых поездов сможет вместить до 400 пассажиров. Все они будут оснащены эргономичными сиденьями, современным дизайном интерьера, Wi-Fi и индивидуальными розетками у каждого сиденья.

Поезда будут двигаться со скоростью до 200 километров в час, что позволит пассажирам добраться из Абу-Даби в Дубай всего за 50 минут, а из Абу-Даби в Фуджейру – за 1 час 40 минут. Для сравнения, в настоящее время поездка на автобусе или автомобиле между Абу-Даби и Дубаем занимает около полутора часов.

При этом железнодорожная сеть будет органично интегрированы в более широкую транспортную сеть, поскольку станции будут соединены с другими видами транспорта.

В свою очередь главный директор по проектам Etihad Rail Мохаммед Альшехи добавил, что соединяемые районы "были тщательно отобраны в ключевых местах, таких как город Мохаммеда бин Зайеда в Абу-Даби, жилой комплекс Jumeirah Golf Estates в Дубае, Университетский город в Шардже и район Аль-Хиляль в Фуджейре".

На данный момент официальная дата запуска поездов еще не объявлена, однако тестовый пассажирский поезд Etihad из Дубая в Фуджейру уже совершил свою первую поездку в начале февраля 2026 года, говорится на сайте железнодорожной компании.

После запуска всей пассажирской сети Etihad Rail в ОАЭ компания планирует рассмотреть возможность расширения за пределы страны.