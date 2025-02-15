«Среднестатистический латвиец станет на 400 евро беднее», — Клаус о влиянии «тарифной войны»

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний и ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и алюминия. Канада, крупнейший поставщик этих материалов в Америку, уже заявила, что ее ответ будет твердым и ясным. Евросоюз также обещает, что введение пошлин не останется без ответа.

Комментируя тарифы США на алюминий и сталь, Клаус заявил в подкасте: «С одной стороны, Европа должна отреагировать, потому что так и происходит: «тариф за тариф, зуб за зуб»». Но давайте рассмотрим рациональность — важно, чтобы Европейский Союз принял это во внимание в своих размышлениях. Эта рациональность ужасно проста.

Военная промышленность США будет потреблять пять-десять процентов алюминия или стали, производимых отечественными производителями. В то же время сталелитейная и алюминиевая промышленность США неконкурентоспособны по ценам по сравнению с Китаем или Бразилией. И тут есть два варианта — делать вид, что в мире все будет хорошо и замечательно, а дальше ты предоставлен сам себе: либо у тебя местное производство, либо ты покупаешь там, где дешевле. Но потом наступает Ковид или война, и мы внезапно понимаем, насколько мы слабы [...]. Американцы этой сталью и алюминием сами себе стреляют в ногу в нормальной коммерческой экономике, но в то же время они строят защиту своей военной промышленности, чтобы в «час X» у них была отечественная промышленность. И Европа тоже должна это усвоить».

При этом эксперт отметил, что «в целом «тарифные войны» абсолютно невыгодны для всей мировой экономики». «По оценкам, для среднестатистической американской семьи все эти тарифы — если они соответствуют первоначальному заявлению Трампа — обойдутся в дополнительные 800 долларов в год в виде налогов, которые им придется платить из-за тарифов. Я забыл, сколько это было для среднестатистического гражданина Европы, но даже Латвия считалась отдельно. Каждый из нас, среднестатистический латвиец, станет беднее на 400 евро. Часть денег — это реальные деньги, часть — виртуальные, как и ВВП. Это очень болезненно», — добавил Клаус.