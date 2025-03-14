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В «airBaltic» закупали российское топливо в обход санкций? Что говорят в самой авиакомпании? 0

Бизнес
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
В «airBaltic» закупали российское топливо в обход санкций? Что говорят в самой авиакомпании?

После полномасштабного вторжения России на Украину и вступления в силу санкций airBaltic не сотрудничала с российскими поставщиками топлива и не производила выплаты российским компаниям, комментируя статью издания Verstka, которую также перепечатали несколько других СМИ, заявляет авиакомпания.

Что говорит «Верстка»?

Латвийская авиакомпания airBaltic закупила авиатопливо у России после вторжения России на Украину в нарушение санкций Евросоюза, сообщает издание Верстка. Перевозчик якобы совершил не менее 13 сделок, 11 из которых состоялись в 2023 году с компанией «Татнефтьавиасервис», а еще две — в феврале и марте 2022 года по контрактам с «Газпромнефть-Аэро». Всего airBaltic импортировала 3100 тонн авиатоплива на сумму 206,7 млн рублей.

По данным издания, данная информация была обнаружена в двух таможенных базах данных — ImportGenius и Архиве внешнеэкономической деятельности России. Авиационное топливо использовалось для заправки международных рейсов airBaltic и было зарегистрировано под кодом продукта 2710192100 — «реактивное топливо».

ЕС запретил такие поставки из России в июне 2022 года. Всего airBaltic предприняла 28 попыток закупки топлива, но 15 транзакций были отменены. Эксперт таможенного контроля указал, что это могло быть сделано для сокрытия факта поставки, и предположил, что топливо могло быть вывезено из России в третью страну, а затем доставлено в Латвию.

airBaltic полностью отрицает нарушение санкций ЕС

После полномасштабного вторжения России на Украину и вступления в силу санкций airBaltic не сотрудничала с российскими поставщиками топлива и не производила выплаты российским компаниям, комментируя статью издания Верстка, которую также перепечатали несколько других СМИ, заявляет авиакомпания.

airBaltic поясняет, что последние выплаты «Газпромнефть-Аэро» были произведены в марте и апреле 2022 года за услуги, оказанные в марте 2022 года, до введения санкций. Последний платеж «Татнефтьавиасервису» был произведен в ноябре 2021 года, перед началом войны. Санкционные ограничения ЕС на авиационное топливо вступили в полную силу в феврале 2023 года, и airBaltic их неукоснительно соблюдает.

Указанная база данных не предоставляет полной и проверяемой информации о транзакциях компании.

Имантс Янсонс, старший вице-президент по юридическим вопросам airBaltic, отмечает, что после начала войны airBaltic прекратила полеты в Россию. Поэтому они прекратили там дозаправку.

«Это было бы вообще невозможно технически», — отмечает Янсонс. Он отмечает, что оплата топлива осуществляется через коммерческие банки — «Citadele» или «Swedbank». Банки также проводят проверки.

«Даже если бы было чисто теоретическое сотрудничество, выплата бы не была одобрена. Мы уже связались с юристами по поводу этой статьи. Это клеветническая кампания. Мы связались с правоохранительными органами, а именно с Генеральной прокуратурой», - говорит Янсонс.

Он также подчеркивает, что не только не были произведены выплаты, но и все контракты были расторгнуты.

#airbaltic
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