Количество пивоварен в Германии сократилось с 2020 года примерно на 5%.

Количество пивоварен в Германии сократилось с 2020 года примерно на пять процентов. Статистику немецких производителей приводит DPA.

Отмечается, что число пивоварен по всей стране сократилось до 1459. В указанный период их стало меньше на 77, причем 45 предприятий закрылось в одной из колыбелей европейского пивоварения — Баварии.

По данным статистического ведомства ФРГ, продажи пива в Германии продолжили снижаться в 2024 году, несмотря на то что страна принимала чемпионат Европы по футболу. В сравнении с 2023-м уровень реализации напитка без учета безалкогольной и импортированной из-за пределов ЕС продукции уменьшился на 1,4 процента, или 119,4 миллиона литров.