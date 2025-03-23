На Ратушной площади Риги продается гостиница, построенная, но так и не открытая. Цена впечатляет 3 3469

Бизнес
Дата публикации: 23.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Ратушной площади Риги продается гостиница, построенная, но так и не открытая. Цена впечатляет
ФОТО: LETA

В настоящее время на портале «ss.lv» выставлено на продажу эксклюзивное здание в самом сердце Старой Риги — недалеко от Дома Черноголовых. Первоначально здание было спроектировано как гостиница, но так и не было введено в эксплуатацию.

Согласно объявлению, общая площадь здания составляет 1500 квадратных метров, что обеспечивает простор и комфорт для реализации любых концепций. В подвале находятся технические помещения, подсобные помещения и профессионально оборудованная кухня для нужд ресторана, а на втором-шестом этажах расположены 34 элегантных гостиничных номера с панорамным видом на главные достопримечательности Риги — Дом Черноголовых, собор Св. Святого Петра, Даугава.

Фасад здания выполнен из крупноформатного черного гранита премиум-класса, который устойчив к резким перепадам температур и повышенной влажности, что гарантирует долговечность и безупречный внешний вид на долгие годы. Крыша здания выполнена из натуральной меди, которая со временем приобретет благородный малахитово-зеленый оттенок, идеально дополнив архитектурный ансамбль крыш Старой Риги. Функциональное назначение здания позволяет использовать его как в коммерческих, так и в жилых целях, открывая простор для реализации самых смелых проектов в одном из красивейших и исторически значимых мест Риги. Не менее эксклюзивна и цена — 3,9 миллиона евро.

