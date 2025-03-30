В феврале 2025 года Турцию посетили 167,6 тысяч россиян — на 17,5% меньше, чем годом ранее. Это крупнейшее снижение за всю зиму. Особенно заметен спад в Анталье (–37,3%). В целом за зимние месяцы (декабрь–февраль) число визитов россиян упало на 13% — с 663,6 тысяч до 577,2 тысяч.

По данным Минкульта Турции, общий иностранный турпоток в феврале составил 2,17 миллионов человек (–5,3% к февралю 2024). Россия заняла третье место среди ключевых рынков, уступив Ирану и Германии. Снижение зафиксировано по всем странам из топ-5, но у России и Болгарии — самое сильное.

Эксперты объясняют падение высокими ценами на отдых в Турции и ростом популярности альтернативных зимних пляжных направлений с прямыми рейсами из России.

За год стоимость блюд выросла на 133%, что сделало Турцию лидером в Европе по подорожанию ресторанных услуг.

Главные причины — скачок цен на продукты и энергоносители, валютные колебания и рост расходов бизнеса. Владелец ресторана в Стамбуле говорит: «Мы или поднимаем цены, или закрываемся».

После Турции в рейтинге идут Греция (+93%), Венгрия (+75%) и Сербия (+68%).

Кроме того, в январе 2025 года иностранцы купили 1 547 объектов недвижимости в Турции, что на 24,9% меньше, чем годом ранее. Их доля в общем объеме продаж составила 1,4%. Больше всего покупок совершено в Стамбуле (611), Анталье (469) и Мерсине (118). Лидерами среди покупателей стали граждане России (248 сделок), Ирана (162) и Ирака (103).

Граждане Украины с февраля 2022 года впервые покинули ТОП-3 иностранцев скупающих квартиры в Турции. Некоторые эксперты это связывают с приходом к власти в США Дональда Трампа и сокращением оказания финансовой помощи Украине, включая прекращение финансирования USAİD. Средства которых выводились и вкладывались, в первую очередь в недвижимость Турции и ОАЭ.