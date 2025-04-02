На фоне российско-американо-украинских переговоров все остальные новости уходят в тень – и тем более забываются разного рода годовщины и юбилеи.

"Однако сегодня мне хотелось бы вспомнить, что ровно пять лет назад российские власти в попытке борьбы с распространением коронавируса закрыли границы страны, признав тем самым экстраординарный характер начавшейся эпидемии", - пишет на телеграм-канале "Кремлевский Безбашенник" живущий в США экономист Владислав Иноземцев.

"Случившееся в мире в 2020-2021 гг. имело, на мой взгляд, масштабнейшие последствия – экономические, политические, и социальные, причём, многие из них так и не были до конца осмыслены".

"На этом фоне если не забылась, но, по крайней мере, была отодвинута на периферию общественного внимания. Между тем, о ряде моментов, вполне отчётливо проявившихся в то время, забывать всё же не следует. Во-первых, пандемия показала, как быстро наш «глобализированный» мир может деструктурироваться и распасться на «составные элементы» из-за ограничений передвижений, закрытых границ и национальных требований регулирования. Она также показала масштаб чрезмерности персональных коммуникаций, за несколько месяцев создав систему удалённой занятости, которая сейчас воспринимается как данность, но вовсе не была таковой ещё несколько лет назад. Значение этого перехода, мне кажется, мы пока даже не осознали, как и некоторые соответствующие экономические сдвиги.

Во-вторых, эпидемия продемонстрировала небывалую гибкость мировой экономики и финансов. Ведущие страны мобилизовали триллионы долларов, евро и фунтов для поддержки людей и предприятий, обеспечив на время «минимальный базовый доход» не только миллионам граждан, но и тысячам оставшихся без клиентов компаний – что дало возможность приспособиться к новым условиям и выработать адекватные практики поведения. Хотя такая программа и вызвала позже всплески инфляции, она позволила избежать полномасштабного экономического кризиса.

В-третьих, история борьбы с коронавирусом показала: общества ищут быстрые и решительные ответы только на вызовы, касающиеся их прямо и непосредственно. К началу апреля 2020 г., когда счёт смертям в Европе шёл «лишь» на десятки тысяч, ЕС и национальные правительства ассигновали на противостояние эпидемии € 3,2 триллиона; за три года... в Украине они же пожертвовали на неё менее € 250 миллиардов, несмотря на сотни тысяч жертв. Даже на новые оборонные программы – ведь угрозы пока отдалённы и неявны – пока предварительно согласовано € 800 миллиардов, но их реальное выделение, на мой взгляд, пока далеко не очевидно.

В-четвёртых, эпидемия показала: исчезновение проблемы «выключает» и внимание к её источнику. Существует масса подтверждений того, что вирус вырвался из китайской лаборатории, и что китайские власти максимально препятствовали получению достоверной информации и распространению угрозы – но как только эпидемия сошла на нет, бойкие призывы привлечь Пекин к ответственности были забыты, хотя ущерб исчислялся триллионами долларов. То же самое, думаю, случится и по завершению СВО в Украине.

Пять лет назад нам казалось, что ничего ужаснее пандемии и быть не может. Сейчас мы знаем, что это не так. Но мы наверняка не осознаем, что ещё может нас ждать в будущем, если из самых сложных испытаний мы не будем выносить необходимые уроки..."