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Сейм и правительство рассорил «половой вопрос»: депутаты показали министрам фигу 1 1709

Политика
Дата публикации: 16.04.2025
BB.LV
Сейм и правительство рассорил «половой вопрос»: депутаты показали министрам фигу

Новейшая история показывает: не нужно перед выборами нервировать слуг народа и выходить в Сейм с очень чувствительными вопросами. В правительстве, видимо, об этом "золотом правиле" забыли, за что вчера и поплатились.

Вот такое гендерное равенство…

Итак, Минблаг, во исполнение директивы ЕС, подготовил соответствующий законопроект… о равноправии полов! Да, законопроект фактически обязывает акционеров тех компаний, которые котируются на бирже, увеличить в правлении и совете компаний удельный вес женщин, если он будет меньше 40 процентов.

В Латвии советы и правления биржевых компаний в основном состоят из представителей сильного пола.

Вчера законопроект был включен в повестку дня пленарного заседания Сейма. Однако депутаты эти "гендерные потуги" Брюсселя и нашего правительства не оценили — с незначительным перевесом голосов законопроект был отклонен в нулевом чтении, то есть депутаты даже не стали его передавать в комиссии Сейма.

Видимо, парламентарии не поддерживают сам подход — когда в качестве критерия для назначения в совет и правление крупного предприятия используется пол претендента.

Впрочем, это вовсе не значит, что "вопрос закрыт". Наверняка Минблаг под предлогом возможного наказания Латвии Брюсселем за неисполнение директивы через какое–то время — скорее всего, уже в ходе осенней сессии снова направит документ в парламент, вероятно, чуть–чуть его подправив.

Противопехотные мины в законе

Зато парламент подавляющим большинством голосов поддержали уже в окончательном чтении законопроект о выходе Латвии из Оттавской конвенции о противопехотных минах.

В соответствии с процедурой через 6 месяцев наша страна, при желании и необходимости, уже сможет приобретать и устанавливать данный вид мин.

Соответствующий законопроект был подготовлен и внесен в парламент после того, как возможный отказ от этой конвенции был согласован с региональными союзниками — Литвой, Эстонией, Польшей и Финляндией.

Тарифная война и ее последствия

Между тем депутаты от правой оппозиции в лице Национального объединения направили запрос по другой актуальной международной теме — о тарифной войне.

Депутаты обратили внимание на готовность Брюсселя принять встречные меры в случае, если США реализует свою угрозу о резком повышении ввозных таможенных пошлин на товары из стран ЕС.

Как известно, обе стороны пока взяли паузу на 90 дней, однако депутаты Сейма хотят узнать, как возможная тарифная война повлияет на взаимную торговлю Латвии и США. Парламентарии встревожены тем, как отразится эта тарифная война на латвийско–американском соглашении о сотрудничестве в сфере обороны.

Сколько денег получит Гаусс?

В свою очередь, левая оппозиция в лице депутатов "Стабильности!" запросила у нового министра сообщения Атиса Швинки информацию о планируемом конкурсе на вакантную после увольнения Мартина Гаусса должность председателя правления airBaltic.

Парламентарии хотят знать, какие требования предъявляются к кандидатам и нужно ли будет будущему шефу airBaltic все–таки владеть госязыком. Также депутаты хотят узнать, какая компенсация полагается господину Гауссу в соответствии с трудовым договором.

Кроме того, вчера в ходе непродолжительного пленарного заседания депутаты поддержали во втором чтении поправки в закон, которые резко повышают штрафы за нарушение национальных и международных санкций.

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#сейм и правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го апреля

    Почему бы не разобраться с сиротским судами, где 99% - женщины! Причём, в основном разводяги, злые на мужиков. Поэтому, мужчине там доказать свою правоту бессмысленно.

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