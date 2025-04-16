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Вопросы национальной безопасности: о чем генералы доложили главнокомандующему Латвии 4 1213

Политика
Дата публикации: 16.04.2025
BB.LV
Вопросы национальной безопасности: о чем генералы доложили главнокомандующему Латвии

В среду, 16 апреля под руководством президента и главнокомандующего Латвии Эдгара Ринкевича в помещениях Бюро по защите Сатверсме (разведка, контрразведка и пр.) состоялось заседание Совета национальной безопасности, сообщил bb.lv советник президента Мартиньш Дрегерис.

О ситуации на восточной границе в связи с нелегальной иммиграцией, а также о прогрессе в строительстве охранной инфраструктуры, её военном укреплении, реализации антимобильных мероприятий и внедрении технологических решений Совету национальной безопасности доложили начальник Государственной погранохраны генерал Гунтис Пуятс и командующий Национальными вооружёнными силами генерал-майор Каспарс Пуданс.

Совет национальной безопасности пришёл к единому мнению о важности сотрудничества между структурами внутренних дел и обороны. Особенно в условиях роста интенсивности гибридных угроз.

Совет также выслушал министра внутренних дел Рихарда Козловскиса и начальника Государственной пожарно-спасательной службы полковника Мартиньша Балтманиса, доложивших о системе гражданской обороны, включая развитие инфраструктуры убежищ, внедрение системы оповещения через сотовую связь и обеспечение государственных материальных резервов.

Выслушав, постановили: тесная координации между госучреждениями, самоуправлениями и частным сектором для обеспечения готовности к внутренним угрозам безопасности имеет большое занчение.

На заседании также были заслушаны отчёты служб государственной безопасности о текущей ситуации. Здесь – без комментариев.

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#эдгар ринкевич #совет по нацбезопасности
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(4)
  • Д
    Дед
    17-го апреля

    Это то бюро, которое решает, кто у нас будет у власти, те, которые выдают разрешение на приобщение к страшной латышской государственной тайне, без которого ни депутатом, ни министром, ни чинушей большого ранга ни кто стать не может. И глубочайшие, ровно, что за него проголосует 100% граждан Латвии.

    11
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  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го апреля

    все кто приходят на "выборы", подлежат мед освидетельствованию. на руки выдавать должны справку о псих расстройстве

    15
    10
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го апреля

    Уже лет 20 не хожу на выборы, потому что не верю в обещания тех, кто рвётся к власти!

    15
    11
  • З
    Злой
    17-го апреля

    Чем тупо минусовать, идите на выборы 7 июня, больше толку будет. Да, понимаю, лето, дача, друзья, шашлычок, водочка кристальная из олодильничка, но надо отложить и сходить на участок избирательный

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