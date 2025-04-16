Вопросы национальной безопасности: о чем генералы доложили главнокомандующему Латвии

В среду, 16 апреля под руководством президента и главнокомандующего Латвии Эдгара Ринкевича в помещениях Бюро по защите Сатверсме (разведка, контрразведка и пр.) состоялось заседание Совета национальной безопасности, сообщил bb.lv советник президента Мартиньш Дрегерис.

О ситуации на восточной границе в связи с нелегальной иммиграцией, а также о прогрессе в строительстве охранной инфраструктуры, её военном укреплении, реализации антимобильных мероприятий и внедрении технологических решений Совету национальной безопасности доложили начальник Государственной погранохраны генерал Гунтис Пуятс и командующий Национальными вооружёнными силами генерал-майор Каспарс Пуданс.

Совет национальной безопасности пришёл к единому мнению о важности сотрудничества между структурами внутренних дел и обороны. Особенно в условиях роста интенсивности гибридных угроз.

Совет также выслушал министра внутренних дел Рихарда Козловскиса и начальника Государственной пожарно-спасательной службы полковника Мартиньша Балтманиса, доложивших о системе гражданской обороны, включая развитие инфраструктуры убежищ, внедрение системы оповещения через сотовую связь и обеспечение государственных материальных резервов.

Выслушав, постановили: тесная координации между госучреждениями, самоуправлениями и частным сектором для обеспечения готовности к внутренним угрозам безопасности имеет большое занчение.

На заседании также были заслушаны отчёты служб государственной безопасности о текущей ситуации. Здесь – без комментариев.