Байден впервые после ухода с поста раскритиковал Трампа

Джо Байден выступил с речью впервые после ухода из Белого дома и обрушился с критикой на Дональда Трампа. Доводы экс-президента опровергли власти. С критикой речи выступил и ряд демократов.

Бывший президент США Джо Байден во вторник, 15 апреля, выступил с первой публичной речью после ухода с высшего государственного поста. Экс-глава Белого дома резко раскритиковал политику новой администрации Дональда Трампа. Трансляцию обращения вел американский телеканал ABC.

Байден говорил хрипло и запинался

"Менее чем за 100 дней эта администрация нанесла столько вреда и столько разрушений - просто поразительно, что это может происходить так быстро", - сказал Байден на конференции защитников прав людей с инвалидностью в Чикаго. "Мы никогда не были настолько разделены", - добавил он.

82-летний политик говорил хриплым голосом и периодически запинался. Как пишет AFP, экс-президент "временами демонстрировал признаки старения, которые побудили его отказаться от предвыборной кампании". Байден "с трудом справлялся с импровизированными анекдотами" и часто прерывался на слово-паразит "в любом случае", отмечает агентство. Экс-президент не называл Трампа по имени, а говорил о нем "этот парень".

"Они замахнулись топором на Управление социального обеспечения, выставив за дверь 7000 сотрудников", - сказал демократ, имея в виду SSA - национальное агентство США, выплачивающее пенсии и пособия по инвалидности. "Впервые и единственный раз в истории пособия социального обеспечения могут быть отложены или прерваны", - утверждает Байден.

"Социальное обеспечение - это больше, чем госпрограмма. Это священное обещание, которое мы дали как нация", - заявил экс-президент. Он выступил против сокращения госрасходов, которое проводит администрация Трампа, заявив, что это ударит по малоимущим гражданам. "А как насчет 94-летней старой матери, которая живет совсем одна, в семье которой нет миллиардера?" - сказал Джо Байден.

Белый дом отверг критику Байдена

По данным агентства Reuters, SSA ежегодно выплачивает 1,4 трлн долларов пособий для 73 млн пожилых людей и лиц с инвалидностью в США. В Белом доме в тот же день заявили, что "президент Трамп абсолютно уверен в защите пособий социального обеспечения для законопослушных американских налогоплательщиков и пожилых людей, кто вносил средства в эту программу". "Он всегда будет защищать эту программу", - пообещали там.

Сам Трамп опубликовал в соцсети TruthSocial один из неудачных пассажей из речи Байдена, где тот запнулся, без какого-либо комментария.

Речь Байдена вызвала критику и у некоторых демократов. Консультант Демократической партии по стратегии Карен Финни заявила, что неуверенное выступление Байдена может отвлечь внимание от аргументированной критики политики Трампа.