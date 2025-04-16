Урсула фон дер Ляйен: «Запад, каким мы его знали, больше не существует»

"Европа - это все еще мирный проект. У нас нет братков или олигархов, устанавливающих правила. Мы не вторгаемся к нашим соседям и не наказываем их", - сказала Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Zeit.

"Запада, каким мы его знали, больше не существует", - заявила Урсула фон дер Ляйен на фоне стремительно ухудшающихся отношений с Соединенными Штатами при администрации Дональда Трампа.

Европа вынуждена искать других союзников и партнеров.

После введения Трампом масштабных пошлин, которые Брюссель назвал "неоправданными и вредными", председатель Еврокомиссии общалась по телефону с представителями Норвегии, Исландии, Канады, Новой Зеландии, Сингапура и ОАЭ.

Фон дер Ляйен также побеседовала с китайским премьером Ли Цянем, что подстегнуло предположения о скорой оттепели в отношениях между ЕС и КНР после многих лет напряженности.

"Мир превратился в глобус и в геополитическом плане, сегодня наши сети дружбы охватывают весь земной шар, как вы можете видеть в дебатах о пошлинах", - сказала фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Zeit, опубликованном во вторник.

"Сейчас я могу вести эти разговоры 24 часа в сутки. Все просят о расширении торговли с Европой, и речь идет не только об экономических связях. Речь также идет об установлении общих правил и о предсказуемости. Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, которые снова начинают восприниматься как нечто очень ценное", - сказала она.

С одной стороны, это очень приятно, но с другой - это огромная ответственность.

Назвав себя "большим другом" Америки и "убежденной атлантисткой", фон дер Ляйен подчеркнула, что давние связи между странами по обе стороны Атлантики по-прежнему нерушимы, несмотря на сейсмические изменения, вызванные Дональдом Трампом, включая его разрушительную торговую политику, презрение к многосторонней системе, угрозы аннексии и резкий поворот в сторону России, что оттолкнуло традиционных союзников Вашингтона.

Отвечая на вопрос, является ли Америка другом, бывшим другом или противником, глава Еврокомиссии сказала, что хотела бы избежать "подобных классификаций", признав, что отношения "сложные".

Фон дер Ляйен не стала прямо критиковать Трампа - фактически, его имя было упомянуто только журналистами газеты Zeit, - но предложила отречься от страны, которую Трамп пытается построить с помощью множества исполнительных указов.

"Европа - это все еще мирный проект. У нас нет братков или олигархов, устанавливающих правила. Мы не вторгаемся к нашим соседям и не наказываем их. Напротив, 12 стран стоят в очереди на вступление в Европейский союз. Это около 150 миллионов человек", - сказала она, имея в виду процесс вступления в ЕС.

По словам главы Еврокомиссии, в Европе дети могут ходить в хорошие школы, какими бы богатыми ни были их родители.

"У нас меньше выбросов CO2, у нас дольше продолжительность жизни. В наших университетах разрешены дебаты. Всё это и многое другое - ценности, которые необходимо защищать, и которые показывают, что Европа - это больше, чем союз. Европа - это наш дом. И люди это знают", - сказала фон дер Ляйен.

Взгляд на большие технологии

Говоря о контактах с Белым домом, председатель Еврокомиссии подтвердила, что в случае, если переговоры не приведут к решению, ответные меры могут быть введены против американских промышленных товаров и цифровых услуг.

Брюссель надеется, что 90-дневная отсрочка, введенная Трампом и поддержанная фон дер Ляйен, приведет к компромиссу, в результате которого пошлины будут либо отменены, либо их размер значительно снижен.

Угрожая ответными мерами в отношении услуг Кремниевой долины фон дер Ляйен рискует вызвать гнев администрации Трампа, которая неоднократно жаловалась на правила, введенные ЕС в последние годы, чтобы обуздать технологических гигантов.

Считается, что Еврокомиссия находится на заключительных этапах проверки действий Meta и Apple в соответствии с Законом о цифровых рынках, которая может привести к крупным штрафам. Она настаивает на том, что эти проверки не имеют никакого отношения к торговым переговорам, но совпадение по времени заложило основу для потенциально взрывоопасного столкновения.

"Мы четко излагаем свою позицию, и американцы делают то же самое. И в этом суть любых переговоров: ничто не согласовано, пока не согласовано всё. И я считаю, что, независимо от того, торгуем ли мы промышленными товарами или цифровыми услугами, у нас есть право представить все аспекты", - сказала фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, для крупных технологических компаний Европа - очень привлекательный, богатый рынок.

"Здесь проживает 450 миллионов человек, у которых, по сравнению с остальным миром, высокий уровень дохода и много свободного времени. Это означает, что здесь, в Европе, огромный оборот и огромные прибыли в сфере цифровых услуг. Ни одна компания не хочет потерять доступ к этому рынку", - заметила фон дер Ляйен.

От Пекина до Москвы

В то время как Европа сталкивается с 20-процентными "зеркальными пошлинами", в отношении импорта из Китая США ввели сборы в размере 145%, что вызвало ответ со стороны Пекина, который поднял пошлины до аналогичного уровня.

Пошлины настолько высоки, что оба рынка стали фактически закрыты друг для друга. Это вызывает опасения, что КНР в поисках альтернативы будет массово перенаправлять свой экспорт в Европу.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия будет бдительно следить за тем, чтобы наводнения европейского рынка дешевыми китайскими товарами не произошло. Однако, отвечая на вопрос, должна ли Европа "доверять китайцам", она не стала опровергать спекуляции о сближении.

"В принципе, если условия доступа на рынок усложняются для такого крупного торгового партнера, как США, то понятно, что мы ищем новых торговых партнеров, чтобы облегчить нашим компаниям доступ на новые рынки", - ответила она.

Фон дер Ляйен, которая во время своего первого мандата продвигала стратегию "снятия рисков" в отношениях с Китаем, в последние недели смягчила свою позицию, говоря о "транзакционной" внешней политике, которая может привести к "конструктивному" взаимодействию со странами, не обязательно разделяющими фундаментальные ценности блока, такими как Китай.

Тем не менее, "неограниченное партнерство" между председателем КНР и РФ может стать серьезным препятствием на пути улучшения отношений.

В интервью фон дер Ляйен предупредила, что "империалистические амбиции" Владимира Путина могут привести к тому, что в будущем он решится напасть на страну НАТО или ЕС. По оценкам нескольких разведслужб, Кремль может быть готов к такому нападению к 2030 году.

Поскольку Трамп не намерен одобрять дальнейшую военную или финансовую помощь Украине, Европа спешит взять на себя расходы и восполнить пробел, даже если ее возможности не могут сравниться с американской мощью. Параллельно западные союзники создали "Коалицию желающих", чтобы предоставить гарантии безопасности Киеву и обеспечить потенциальное мирное соглашение.

"Страна храбро защищает себя с помощью своих друзей, - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о том, сможет ли Европа поддержать Украину в одиночку. - И очень важно, чтобы мы проявили выдержку, потому что с самого начала Путин рассчитывал, что поддержка Украины ослабнет. На самом же деле произошло обратное".