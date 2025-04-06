«Коричневое золото»: в Латвии планируют восстанавливать торфяники

В Риге и её окрестностях расположено более 7,5 тысяч гектаров болот. На сегодняшний день чуть больше половины из них деградировали — высохли. Территории не только теряют свою природную ценность, но и становятся опасными для окружающих, пишет LSM+ в новостном выпуске.

Одно из таких болот находится в Медемциемсе, недалеко от столицы.

«Эти территории, особенно с открытыми торфяниками, по-прежнему являются достаточно интенсивным источником выбросов. Климатические или парниковые выбросы газов оказывают неблагоприятное воздействие на климат, неблагоприятные явления или процессы», — сказал член правления Rīgas Meži Янис Германис.

В сухое время года сюда часто приезжают люди на мотоциклах. Именно они становятся одной из причин частых пожаров, так как искры с выхлопной трубы попадают на эту почву. Она очень легко загорается.

«Зачастую на их тушение уходит не только несколько дней, но и несколько недель. Для этого зачастую приходится прибегать к помощи Национальных вооружённых сил и вертолётов. Это случалось уже несколько раз, но в целом, конечно, наличие этих пожаров так близко к Риге определённо не идёт на пользу качеству воздуха. И, конечно, большая часть также попадает в атмосферу», — сказал Янис Германис.

Ещё одна причина, почему болота стоит восстанавливать — биоразнообразие. Ведь здесь когда-то были уникальные и полезные экосистемы.

«Болото похоже на губку. Оно хорошо удерживает воду, это означает, что мы должны обеспечить, чтобы влага оставалась внутри торфяного болота. Таким образом, повышая уровень воды, это дает возможность укорениться характерной для этого болота растительности, в основном — это мох сфагнум, который медленно разлагается, образуя торф», — добавил член правления Rīgas Meži.

Чтобы вернуть болота, придётся перекрыть старые канавы, которые для осушения территории. Rīgas Meži также пригласили международных экспертов, чтобы сделать всё правильно и без ущерба природе. Проект уже поддержал Европейский инвестиционный банк, выделив 3,6 миллиона евро.