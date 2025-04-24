Матвеевский рынок обрел надежду на развитие

Некогда популярный Видземский, а в народе называвшийся Матвеевским рынок в Риге сегодня представляет собой печальное зрелище - оба его павильона давно закрыты, на открытой территории можно увидеть лишь несколько продавцов овощей и одежды, а покупателей практически нет.

В течение многих лет Рижская дума пыталась вернуть его к жизни, но безуспешно. Однако недавно Видземский рынок в ходе аукциона получил арендатора на 30 лет, который обещает крупные инвестиции и чудесное преображение.

"В течение следующих пяти лет мы планируем инвестировать около 15 млн евро, чтобы превратить Видземский рынок в современное место встречи горожан", - обещают представители "GD&L Services". Хотя на фига горожанам встречаться, если они, допустим, хотят купить картошки...

На рынке будет проведена реконструкция исторических павильонов и появятся новые объекты - гастрорынок, фермерский рынок, помещения для проведения мероприятий и выставок, место для торговли под открытым небом, а также детский образовательно-развлекательный центр. "В зимний период здесь будет каток, а летом будут проводиться культурные мероприятия и киносеансы под открытым небом. Наша цель - создать квартал, объединяющий торговлю, культуру и общественную жизнь", - говорят представители "GD&L Services".

Бенефициарным владельцем компании является Артур Гранц, который уже несколько лет активно работает в гостиничном бизнесе стран Балтии, уделяя особое внимание развитию сферы общественного питания, гостиниц и публичного пространства. В Литве он связан с отелем "Esperanza Resort & SPA" и рестораном "HeJi", а в Латвии у него есть несколько девелоперских проектов, в том числе на территориях, прилегающих к Видземскому рынку.