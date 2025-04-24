Китай отказывается принимать самолеты Boeing из-за пошлин

Руководитель американской авиастроительной компании "Boeing" Келли Ортберг в среду подтвердил, что Китай прекратил прием новых самолетов на фоне обострения торговых отношений между США и Китаем, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В интервью телеканалу CNBC Ортберг указал, что китайские клиенты приостановили прием самолетов, учитывая текущую тарифную ситуацию. Он добавил, что в случае, если эта ситуация затянется, компания продаст эти самолеты другим авиакомпаниям.

"Я не позволю, чтобы это повлияло на восстановление компании, поэтому мы предоставим клиентам возможность получить самолеты, если они захотят. Нам бы этого хотелось. В противном случае мы предложим эти самолеты другим", – заявил Ортберг.

"Boeing" в этом году планировал поставить Китаю около 50 самолетов.

С января, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, установленные США таможенные пошлины на китайские товары достигли 145%. В свою очередь, Пекин ответил введением 125% пошлин на товары из США.

Однако во вторник Трамп признал, что 145% – это "очень высокий уровень, который будет значительно снижен" после достижения соглашения между сторонами.