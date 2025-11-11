В целом по Латвии, а особенно в Видземе и Латгале, этот год стал уже третьим подряд неблагоприятным годом для сельского хозяйства, при этом с катастрофическими последствиями - убытки отрасли составили более 100 млн евро, а компенсировать удастся лишь их малую часть, пишет Latvijas Avīze.

Год начался с сильных заморозков весной, из-за которых без урожая остались многие фруктовые сады и ягодные плантации, а затем последовали холодное и дождливое лето и осень.

Прошедшее лето, когда выпало 272,6 мм осадков, было на 22% более влажным, чем климатическая норма для Латвии (222,6 мм). Однако средние показатели лишь частично отражают реальность: в Гулбене, например, лето было рекордно влажным - здесь выпало 414 мм осадков, что на 88% выше нормы. Не порадовал и сентябрь - количество осадков в середине месяца было на 66% выше нормы.

Хотя для некоторых культур такие условия благоприятны, например, ожидался хороший урожай пшеницы, постоянные дожди во время уборки урожая помешали комбайнам выйти в поля и вместо ожидаемого урожая фермеры получили затопленные посевы, проросшее на корню зерно и огромные расходы на его сушку. Во многих регионах сгнили также посевы картофеля и овощей. Из-за избытка влаги часть полей осталась неубранной, а более трех четвертей собранного урожая оказались пригодны лишь на корм скоту. В некоторых случаях урожай зерна был настолько плохим, что годился только как топливо.

Убытки понесли также животноводы и пчеловоды - дождливое лето значительно уменьшило сбор меда: если обычно пчеловоды получают по 30-50 кг с одного улья, то в этом году - около 5 кг. Согласно данным Министерства земледелия, убытки сельского хозяйства в этом году оцениваются в 100,12 млн евро, пострадали 87,3 тыс. гектаров посевных площадей, в том числе 77,63 млн евро приходится на зерновые культуры, а 22,5 млн евро - на плодовые.

На этом фоне объем компенсаций, выделенных Еврокомиссией в рамках чрезвычайной финансовой поддержки сельскому хозяйству Болгарии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши и Румынии, пострадавших от неблагоприятных климатических условий, выглядит неадекватным. Латвия сможет выплатить наиболее пострадавшим хозяйствам лишь 4,2 млн евро. Эту сумму можно увеличить максимум на 200%, если добавить средства из госбюджета - при условии, что они найдутся.