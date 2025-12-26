Расположенный в глухих горах восточно-китайской провинции Чжэцзян уезд Цинъюань превратил свои густые леса в источник устойчивого благосостояния путем выращивания съедобных грибов, гармонично сочетая многовековые традиции с современными технологиями в единстве с природой.

Ярким примером является компания Qingyuan County Junbo Biotechnology Co., Ltd., которая обладает более чем 30-летним опытом производства и продаж грибов шиитаке и теперь инвестирует в интеллектуальные технологии для повышения производительности.

"Мы отказались от традиционных методов сушки и сортировки и внедрили 53 интеллектуальные сушильные установки", - сказал заместитель генерального директора компании Ян Тао, отметив, что эти машины адаптированы к местным сортам грибов и позволяют осуществлять автоматизированную сушку с дистанционным мониторингом.

Ян Тао пояснил, что новый процесс значительно снижает дефекты, такие как деформация, растрескивание и изменение цвета. Благодаря сортировщикам с искусственным интеллектом точность сортировки возросла до 95 проц. Сушка каждой тонны свежих грибов теперь позволяет экономить 370 кг дров и сокращать выбросы углерода на 230 кг.

"Технологии продвигают отрасль вперед, снижая затраты и повышая эффективность", - сказал Ян Инкунь, технический исследователь Центра развития грибной промышленности уезда Цинъюань. Он добавил, что центр сотрудничает с университетами, включая Цзилиньский сельскохозяйственный университет, для выведения новых сортов грибов, пригодных для промышленного выращивания.

В то время как такие компании, как "Junbo", лидируют в технологических инновациях, уезд Цинъюань, широко признанный родиной культивирования грибов шиитаке, ставит еще более амбициозные цели. Поблизости строится промышленный парк, специализирующийся на исследованиях, переработке съедобных грибов и агротуризме, открытие которого запланировано на конец 2027 года.

В парке будут внедрены интеллектуальные технологии, такие как энергоэффективные сушилки, которые сокращают потребление топлива и снижают риск возникновения пожаров. По официальным оценкам, объект позволит ежегодно экономить около 7500 тонн дров и сокращать выбросы углекислого газа на 3000 тонн, а также существенно снизит выбросы диоксида серы и оксидов азота.

После ввода в эксплуатацию парка, как ожидается, его годовой объем производства достигнет более 400 млн юаней /около 56,7 млн долл. США/. Кроме того, он будет поддерживать свыше 5000 местных сельских семей и помогать грибоводам получать дополнительно 200 млн юаней ежегодно.

Компания "Junbo" также регулярно проводит обучение для местных производителей, повышая средний годовой доход жителей более чем на 30 тыс. юаней и создавая в общине свыше 200 рабочих мест.

Такие усилия являются частью более широкой стратегии уезда Цинъюань по превращению сектора съедобных грибов в двигатель общего процветания. По состоянию на 2024 год эта отрасль обеспечила занятость и повышение доходов для более чем 40 тыс. человек, при этом среднегодовой доход на душу населения достиг примерно 36 тыс. юаней.

Эти компактные лесные культуры также увеличили доходы фермеров в более чем 400 уездах в более чем 20 регионах провинциального уровня Китая. Важным драйвером этого расширения стала пионерская программа сертификации квалифицированных грибоводов в удаленном горном уезде, которая к 2024 году подготовила 706 техников. Эти эксперты теперь делятся своими знаниями по всей стране, помогая другим повышать как урожайность, так и доходы.

Гармония между человеком и экологией в этом регионе восходит к XIII веку и получила мировое признание. В 2022 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН /ФАО/ присвоила системе совместного выращивания лесов и грибов уезда Цинъюань /QFMCS/ статус "системы сельскохозяйственного наследия мирового значения".

QFMCS представляет собой устойчивую агролесомелиоративную модель, интегрирующую управление лесами, выращивание грибов и циклическое использование ресурсов в высокогорных районах. Благодаря этим усилиям местные общины обеспечили продовольственную безопасность и средства к существованию, а также разработали уникальную систему технологий совместного выращивания лесов и грибов.

"Эта система способствует гармоничному сосуществованию человека и природы. Сельскохозяйственное наследие -- это не реликт прошлого, а живая форма производства, имеющая значение для настоящего и будущего", - сказал Ян Инкунь.