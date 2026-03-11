О русских школах и соблюдении новых правил в Латвии писали уже неоднократно. Многих жителей, а также ответственных представителей беспокоит происходящее в школах страны.

Например, бывший министр образования Карлис Шадурскис признал, что в 2004 году полный переход средней школы на обучение на государственном языке был невозможен, поскольку просто не хватало педагогов, способных качественно работать на латышском. По его словам, тогда такой переход превратился бы в фарс.

Особенно критически Шадурскис высказался о ситуации в так называемых русских школах. Он отметил, что там часто происходили различные «ухищрения». Сравнивая ситуацию со спортом, он сказал, что есть спортсмены, которые всегда соблюдают правила, другие — только когда судья смотрит, а есть и такие, кто нарушит их в любом случае.

Именно эта «средняя часть», по его словам, пользовалась ситуациями, когда контроль отсутствовал. Это подтверждали и проверки Государственной службы качества образования (IKVD) — когда инспекторы приходили в школы, нередко звучали оправдания: «у нас именно сегодня уроки на русском».

«Понятно, что обычно всё происходит на русском», — добавил Шадурскис.

Тема снова стала активно обсуждаться и в социальных сетях. На платформе X пользовательница Зане пишет: «Вот вам, латышским детям, образование на латышском языке в собственной стране!

Многие латышские семьи в Лиепае сталкиваются с тем, что у них нет выбора, кроме как отдавать детей в русские школы. Да, “как бы” русских школ больше нет, но реальность другая — практически всё по-прежнему происходит на русском!»

Майрис добавляет, что ситуацию усложняет то, что русские семьи записывают детей в латышские школы, а родители русских учеников превращают классные чаты в русскоязычные, навязывая латышам общение на русском языке.

Карлис обращает внимание на показательный случай: «Недавно была статья о латышском ученике, который учится в “бывшей” русской школе (в Риге). Примечательно, что он выучил русский язык, хотя до школы его не знал. Интересно, как он мог выучить русский, если общение в школе должно происходить на латышском? Вот такая “интеграция”!»