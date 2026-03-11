Мерзость запустения: люди отмечают удручающий вид главной улицы Риги 8 4910

Наша Латвия
Дата публикации: 11.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мерзость запустения: люди отмечают удручающий вид главной улицы Риги

Жители и гости столицы всё чаще отмечают непривлекательный вид на главной улице Риги — Бривибас, в районе VEF. Пустые и запылённые витрины создают ощущение заброшенности и портят общее впечатление о районе. На этот раз своим впечатлением о Риге делится gолитический обозреватель и специалист по связям с общественностью Кристиан Розенвалдс.

“Мне не нравятся такие виды на главной улице Риги — Бривибас, возле VEF. Ближе к центру тоже слишком много пустых и запылённых витрин, но, по крайней мере, они не выбиты и не так сильно исписаны…”, – написал Кристиан Розенвалдс в своем аккаунте в Facebook, опубликовав соответствующую фотографию.

Позже Кристиан Розенвалдс добавил, что нынешние виды на улице Бривибас оказывают удручающее влияние на людей. Однако, по его мнению, гораздо опаснее было бы запускать кампании с необдуманными инициативами, разрушающими бизнес, включая субсидии и другие популистские меры. Розенвалдс подчеркнул, что важно создавать условия для стимулирования спроса, а не концентрироваться на выплатах и новых расходах.

Комментаторы отмечают, что у каждого здания есть хозяин, и Рижской думе следовало бы предусмотреть ответственность владельцев за пустующие витрины и состояние фасадов. Люди считают, что если бы штрафы за несоблюдение порядка были сопоставимы с затратами на уборку и поддержание фасадов в порядке, владельцы быстро взялись бы за наведение чистоты.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
