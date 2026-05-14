Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Учеба после 65: в Латвии запускают масштабную программу для сениоров 3 4628

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Школа сениоров

Изображение создано с помощью ИИ.

В Латвии растет интерес к школам для сениоров — на программу поддержки уже поданы 77 проектов, рассчитанных более чем на 7000 пожилых людей. Власти и общественные организации считают, что такие инициативы помогают бороться с одиночеством и поддерживают активную жизнь после выхода на пенсию.

Программа поддержки школ для сениоров в Латвии вызвала значительно больший интерес, чем ожидалось. По словам министра благосостояния Рейниса Узулниекса, на конкурс уже поданы 77 проектных заявок, а общее число потенциальных участников превышает 7000 человек.

Министр отметил, что идея программы появилась из стремления помочь пожилым людям не чувствовать себя изолированными.

«Люди хотят быть вместе, учиться, встречаться и чувствовать себя нужными», — подчеркнул Узулниекс.

При этом он признал, что на первом этапе поддержать удастся не все проекты, однако министерство намерено искать возможности для расширения программы в будущем.

В Объединении сообществ сениоров Латвии считают, что развитие таких школ может дать пожилым людям не только новые знания, но и возможность активнее участвовать в общественной жизни, волонтерской деятельности или даже вернуться на рынок труда.

Председатель организации Астрида Бабане назвала конкурс «серьезным шагом к улучшению качества жизни пожилых людей».

Что важно понимать: школы для сениоров сейчас становятся не просто местом для лекций или хобби, а одной из попыток снизить социальную изоляцию пожилых людей — особенно на фоне старения населения Латвии.

В организациях, работающих с сениорами, отмечают, что многие пожилые люди хотят осваивать цифровые навыки, пользоваться смартфонами, разбираться в финансах и оставаться включенными в современную жизнь.

Например, в Рижской школе сениоров уже проходят занятия по использованию смартфонов, встречи с представителями государственных учреждений и лекции на различные темы.

Занятия в Риге проходят по средам в общественном центре «Дом Святого Семейства» на улице Клостера.

Программа школ для сениоров финансируется через Фонд интеграции общества (SIF). Общий объем финансирования конкурса составляет 920 тысяч евро.

Минимальная сумма одного проекта — 10 тысяч евро, максимальная — 45 тысяч евро.

Проекты должны охватывать сразу несколько направлений — от цифровой и финансовой грамотности до активного образа жизни, культуры, обучения и навыков для рынка труда.

Власти рассчитывают, что такие инициативы помогут пожилым людям дольше сохранять активность, самостоятельность и чувство принадлежности к обществу.

На фоне демографических изменений тема качества жизни сениоров становится для Латвии все более актуальной — как с социальной, так и с экономической точки зрения.

×
Читайте нас также:
#образование #Латвия #обучение #пожилые люди
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
10
4
3
0
0
6

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Семья, доходы
Изображение к статье: Проверка температуры у ребенка
Изображение к статье: Домашняя аптечка с медикаментами
Изображение к статье: Покинутый класс школы и военный беспилотник за окном

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео