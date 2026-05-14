На съезде с Каменного моста в сторону центра Риги водители уже несколько месяцев сталкиваются с почти исчезнувшей дорожной разметкой. Эксперты предупреждают, что в этом месте регулярно происходят аварии, а неправильный выбор полосы может закончиться столкновением.

Зритель передачи Bez Tabu (ТВ3) Гиртс, который ежедневно проезжает через Каменный мост как минимум два раза, обратил внимание на опасную ситуацию на съезде в сторону центра города.

По его словам, проблема возникает сразу после поворота: линии разметки практически исчезают и снова становятся видны лишь через 15–25 метров.

Если на самом мосту дорожная разметка хорошо различима, то на съезде водителям приходится буквально угадывать траекторию движения.

Ситуацию усложняет то, что схема движения в этом месте в последние годы менялась. До осени 2023 года на повороте было две полосы, затем появилась дополнительная полоса слева, а после изменений 2024 года новая полоса неожиданно возникает уже справа.

На снимках городской среды видно, что разметка начала постепенно стираться еще около года назад.

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис отмечает, что это место давно считается проблемным.

«Это то место, где за разметкой следовало бы следить особенно внимательно. В тот момент, когда линии стерлись, довольно трудно понять, какое положение нужно занять, чтобы ехать прямо или повернуть в сторону Вантового моста», — заявил он.

По словам Ирбитиса, карта ДТП полиции и страховщиков показывает, что аварии здесь происходят регулярно.

Эксперт пояснил, что при отсутствии четко видимой разметки начинает действовать правило правой руки.

«Если возникают какие-либо неясности, страховщики будут учитывать именно этот принцип», — предупредил он.

Это означает, что при пересечении траекторий преимущество получает автомобиль, приближающийся справа, даже если водители по-разному интерпретируют движение по полосам.

В Рижской думе признают проблему и заявляют, что обновление разметки уже включено в план работ.

Представитель самоуправления Иева Грисле пояснила, что нанесение дорожной разметки зависит от погодных условий.

«Ночью температура должна быть не ниже +10 градусов, поскольку работы выполняются именно ночью. Сейчас по ночам температура слишком низкая», — отметила она.

Кроме того, для проведения работ необходима сухая погода.

В думе также объяснили, что именно на таких участках — с интенсивным движением и большим количеством маневров — разметка стирается особенно быстро.

Каменный мост остается одной из самых загруженных транспортных артерий Риги, поэтому даже небольшие проблемы с организацией движения здесь быстро превращаются в фактор риска для тысяч водителей ежедневно.

Пока разметку на съезде с Каменного моста не обновили, водителям приходится ориентироваться почти вслепую — в одном из самых загруженных мест Риги.