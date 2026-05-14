Вспышка кори в Латвии близка к завершению, но врачи предупреждают о риске новых случаев 0 122

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Проверка температуры у ребенка
ФОТО: Unsplash

Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии готов признать вспышку кори завершившейся, если до 17 мая не появятся новые связанные случаи заражения. При этом специалисты напоминают: уровень вакцинации в стране всё ещё остается ниже безопасного порога.

В Латвии вспышка кори, вызвавшая десятки случаев заражения и масштабное эпидемиологическое наблюдение, может официально завершиться уже в ближайшие дни.

Как сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), если до 17 мая не будет зарегистрировано ни одного нового случая, связанного с нынешней вспышкой, распространение инфекции можно будет считать остановленным.

В ЦПКЗ поясняют, что эпидемиологический надзор продолжается постоянно, а каждый случай кори тщательно расследуется с организацией мер инфекционного контроля.

Фактически ближайшие дни станут решающими: отсутствие новых заболевших будет означать, что ограничения и меры наблюдения сработали.

По данным центра, к 21 апреля во время вспышки было зарегистрировано 49 случаев кори. Большинство заболевших — дети и подростки в возрасте от шести до 15 лет.

Значительная часть случаев связана с Рижской вальдорфской школой.

При этом масштабы эпидемиологического расследования оказались намного шире самих школ. Контактных лиц пришлось искать не только в учебных заведениях, но и в семьях, общественных местах, транспорте и даже на международных маршрутах.

Контактным лицам рекомендовали следить за симптомами, при необходимости соблюдать самоизоляцию и проверять вакцинальный статус.

Это важное напоминание о том, насколько быстро может распространяться корь: вирус передается воздушно-капельным путем и считается одним из самых заразных инфекционных заболеваний.

В ЦПКЗ подчеркивают, что заразиться можно даже спустя два часа после того, как больной человек покинул помещение.

Единственной надежной защитой специалисты называют вакцинацию.

Именно здесь у Латвии сохраняется проблема. По данным центра, уровень вакцинации детей против кори сейчас ниже необходимых 95%, которые считаются порогом коллективного иммунитета.

Это означает, что даже после завершения нынешней вспышки риск новых случаев полностью не исчезнет.

В последние годы в разных странах Европы уже фиксировались новые вспышки кори именно на фоне снижения охвата вакцинацией.

Теперь в ЦПКЗ надеются, что нынешняя ситуация станет для части родителей дополнительным поводом проверить прививки детей и собственный статус вакцинации.

#здравоохранение #эпидемия #Латвия #профилактика #вакцинация #дети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
