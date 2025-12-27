Осторожный оптимизм, который внушили игрокам российской автомобильной индустрии итоги 2024-го, в 2025 году уверенно сошел на нет. Объемы продаж месяц за месяцем падали. Дилеры сотнями вешали замки на свои салоны. Иные бренды, даже не успев запомниться, тихо покидали рынок. И все же при ближайшем рассмотрении ситуация выглядит не совсем удручающей. Продавцы машин придумывают «фишечки», способные привлечь клиентов. За ночь сменив вывески, шоурумы вдруг наполняются новыми моделями. Место почивших в бозе марок занимают другие, ранее неведомые.

На протяжении почти трех кварталов 2025-го (кроме января) сбыт новых автомобилей устойчиво снижался. Так, в первые шесть месяцев, по данным аналитического агентства «Автостат», падение достигло 26,3%, за девять месяцев этот показатель составил 22,4%. Но осенью вдруг возник ажиотажный спрос. Его главным драйвером стали... панические настроения.

После анонса новых ставок утилизационного сбора россияне начали судорожно ввозить машины из-за рубежа и скупать имеющиеся у дилеров. Причем не капризничали, выбирая бренд или модель. Главное – купить автомобиль мощностью от 160 л. с., на которые правительство решило увеличить сбор. Этого всплеска не выдержала даже система выдачи электронных ПТС — в ней случился сбой. И у многих депутатов и общественников появился повод покритиковать правительство. В итоге повышение сбора отложили, а статистика продаж в октябре впервые за 2025 год показала рост.

В том, что по итогам всего 2025 года рынок уйдет в минус, сомнений у экспертов нет: в прогнозах варьируются лишь окончательные цифры сбыта — от 1,1 млн до 1,3 млн единиц. Напомним, годом ранее россияне приобрели свыше 1,57 млн легковушек (к ним в «Автостате» относят и кроссоверы). Однако любопытен ряд тенденций, которые с высокой долей вероятности сохранятся и в 2026-м.

Перевод с китайского

По данным агентства «Автостат», к началу октября 2025 года на долю автопроизводителей из КНР в России приходилось 54 % проданных новых легковых машин. Их предлагали более 35 китайских брендов, многие из которых в диковинку даже специалистам. Ведущие роли играли старожилы рынка — Haval, Geely, Chery, Changan, каждый из которых за три квартала реализовал не менее 50 тыс. автомобилей. Зато у иных марок сбыт ограничивался лишь несколькими десятками штук – ясно, что такой бизнес долго не продержится.

Нужно учитывать то, что китайские модели продавались и под брендами российских предприятий. На их долю приходилось еще не менее 10–15 % рынка. «Это «Москвич», Solaris, Evolute, Tenet, Xcite, — перечисляет партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. — Сюда можно добавить и белорусскую компанию Belgee. Все эти компании фактически лишь собирают автомобили из машинокомплектов, которые приходят из Китая».

Действительно, свои продукты в сегменте легковых сейчас выпускает разве что АвтоВАЗ, по-прежнему возглавляющий все рейтинги продаж, будь то суммарный объем сбыта или разбивка по моделям. Хотя и на его работе сказалась нехватка импортных деталей. Об этом говорят и переход на сокращенную рабочую неделю, и то, что тольяттинцы так и не возобновили выпуск некогда очень популярной Lada X-Ray.

Проблемы у разрекламированной новинки Lada Iskra. Автомобиль вышел на рынок, и на него даже образовалась очередь: еще в летние месяцы 2025 года клиенты записывались на сентябрь. А потому многие отказались от приобретения других вазовских моделей.