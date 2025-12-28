Уже третий год подряд «Lidl» закрывает все магазины «Lidl» 1 января 2026 года. Персонал магазинов распущен по домам приходить в себя после встречи Нового года.

«Lidl» - первый розничный торговец в Латвии, который с 1 января 2024 года ввёл практику закрывать магазины на Новый год. Это решение отражает подход «Lidl», который состоит важноcти соблюдения баланса между работой и семьёй, доложили в немецкой торговой сети.

Кстати, на немецких хозяев «Lidl» в Латвии работает более 1200 человек.

«Lidl» не пугает потеря лояльных клиентов, которые в поисках еды могут заглянуть к конкурентам, дам там и остаться, прельстившись более высоким сервисом и более низкими ценами.