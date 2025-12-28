Baltijas balss logotype
В начале следующего года в Латвии закроются все магазины Lidl 12 80426

Бизнес
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В начале следующего года в Латвии закроются все магазины Lidl
ФОТО: пресс-фото

После некоторых размышлений руководство немецкой торговой сети поставило интересы продавцов выше интересов покупателей.

Уже третий год подряд «Lidl» закрывает все магазины «Lidl» 1 января 2026 года. Персонал магазинов распущен по домам приходить в себя после встречи Нового года.

«Lidl» - первый розничный торговец в Латвии, который с 1 января 2024 года ввёл практику закрывать магазины на Новый год. Это решение отражает подход «Lidl», который состоит важноcти соблюдения баланса между работой и семьёй, доложили в немецкой торговой сети.

Кстати, на немецких хозяев «Lidl» в Латвии работает более 1200 человек.

«Lidl» не пугает потеря лояльных клиентов, которые в поисках еды могут заглянуть к конкурентам, дам там и остаться, прельстившись более высоким сервисом и более низкими ценами.

#новый год #Латвия #LIDL #розничная торговля
Оставить комментарий

(12)
  • D
    Dima
    29-го декабря

    "дам там и остаться, " что значит дам там? Вы хоть в редакторе проверку делайте, грамотеи.

    42
    8
  • ES
    Ella Stroika
    29-го декабря

    Очень правильно. Работники магазина тоже люди, пусть отдыхают, и платить им не надо. А насчёт конкуренции вообще смешно: не так уж он и дешёвый, в Максиме многие товары дешевле. А уж о качестве вообще нечего говорить. Молочка просто не сьедобная.

    102
    12
  • свп
    сила в правде
    29-го декабря

    Для того редактора, кто состовлял заголовок - приготовлен отдельный чан в аду

    181
    7
  • П
    Процион
    сила в правде
    29-го декабря

    Действительно, такая дешёвка! Вместо. того, чтобы просто написать, что 1 января в магазинах Лидл выходной.

    24
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    29-го декабря

    Абсолютно правильно, люди тоже отдыхать должны и семьёй праздник провести. Это только в Латвии припахивать привыкли, личная, нажива дороже человеческих качеств. Всё хапают, хапают никак нажраться не могут, будто этот один день им большой роли сыграет. Молодцы немцы. Я сколько где бывал, в развитых странах это нормальная практика, по каким либо причинам, сиесту делать, в той же Франции и Испании тоже так есть, если жара то магазины нафиг закрываются, (тут история другая конечно)новый год, но по любому мелочь но приятно. Повторюсь, только в Латвии припахивают, праздник не праздник, жара да хоть мороз минус 50 или пожар, хреначь!

    74
    14
  • TL
    Tihons Lomakins
    28-го декабря

    Это правильная политика. Считаю, что 1 января вообще не должны работать ни один магазин. А на счёт LIDL- могут совсем закрываться... Я с момента их появления в Латвии ни разу в него не зашёл... не говоря уж о покупках.

    53
    44
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Tihons Lomakins
    29-го декабря

    Ну так это вы не зашли, а сотни тысяч ходят!

    34
    3
  • SK
    Soglasen Klassnij
    28-го декабря

    Так нужно поступить всем продовольственным магазинам, должны отдыхать все. И этот день не должен влиять на зарплаты. Всё необходимое можно купить на заправках. Туалетная бумага и вода там есть.

    66
    16
  • З
    Злой
    28-го декабря

    Да вы хоть закройтесь навсегда, пофиг!

    70
    39
  • bt
    bory tschist
    Злой
    28-го декабря

    ну, наконец-то отыскался правильный диагноз: "каждый Злой – дебил, а каждый дебил – Злой"!

    31
    13
  • bt
    bory tschist
    28-го декабря

    закономерно сработал знаменитый эффект: "если нет в кармане денег – привяжите к жопевеник",
    салака (нo уже – втридорогá) в томатном соусе – победила

    25
    15
  • JB
    Janis Berzin
    28-го декабря

    "поставило интересы продавцов выше интересов покупателей" - не сомневаюсь, только к рядовому сети персоналу это не имеет отношения. Зачем платить работникам зарплату(повышенную), за электричество и т.д., если покупателей мало, выручка, прибыль падает. Заботой о работниках прикрыли желание уменьшить издержки и сохранить прибыль. Буржуйское лицемерие (благотворительность).

    120
    11
Читать все комментарии

