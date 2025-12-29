Baltijas balss logotype
ЛАИР просит у Деда Мороза инвестиций в размере 1 млрд евро 0 322

Бизнес
Дата публикации: 29.12.2025
LETA
Изображение к статье: ЛАИР просит у Деда Мороза инвестиций в размере 1 млрд евро
ФОТО: LETA

Цель Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) в следующем году - привлечь инвестиции в размере 1 млрд евро, сообщила директор ЛАИР Иева Егере.

Она отметила, что при планировании работы на 2026 год в сфере стимулирования экспорта ЛАИР будет фокусироваться на отраслях с высокой добавленной стоимостью и расширении активности на приоритетных рынках. Цель в сфере экспорта - добиться прироста на 300 млн евро, организовать участие в 70 международных выставках и торговые миссии, оказать поддержку предприятиям в виде грантов для содействия экспорту.

В сфере туризма планируется увеличить количество иностранных туристов на 150 тыс. человек и реализовать кампании по популяризации туризма, особенно делового.

По прогнозам Егере, в следующем году сохранятся тенденции, схожие с этим годом, в том числе осторожность инвесторов из-за геополитических рисков и рост спроса на безопасные и прогнозируемые локации в Европе с доступом к зеленой энергии и устойчивым цепочкам поставок. В связи с этим ожидается увеличение числа новых проектов.

Говоря о важнейших вызовах, директор ЛАИР отметила, что для таких стран, как Латвия, основная задача - быть заметными, подчеркивая то, что они могут предложить. Преимущество Латвии - скорость и прогнозируемость. Такие инструменты, как "Зеленый коридор" и Совет по крупным стратегически важным инвестиционным проектам, который возглавляет премьер-министр, могут существенно ускорить реализацию проектов.

Также проблемой является доступность достаточного количества высококвалифицированных специалистов, в связи с чем необходимо развивать более четкую и понятную для предприятий систему их привлечения. Еще одним вызовом является нехватка подходящей инфраструктуры - готовых индустриальных территорий, логистических возможностей и зеленой энергии, которые необходимы инвесторам. В качестве удачного решения Егере назвала индустриальные парки самоуправлений, где создана специально адаптированная под потребности инвесторов инфраструктура.

#туризм #инвестиции #Латвия #бизнес #экспорт #инфраструктура #зеленая энергия #экономика
