Цена на платину достигла исторического максимума, впервые превысив отметку в $2300 за унцию, на фоне ограниченного предложения и исторически высокой стоимости заимствований. Об этом пишет Bloomberg.

Металл дорожает 10-ю сессию подряд. Это самая продолжительная серия роста с 2017 года. С начала года цена выросла более чем на 150%, что стало самым значительным годовым приростом с момента начала сбора данных агентством Bloomberg в 1987 году.

Недавний скачок произошел на фоне признаков дефицита на лондонском рынке, в то время как банки размещают металл в США, страхуясь от рисков введения пошлин.

Платина, используемая в автомобильной и ювелирной промышленности, подхватила общую волну инвестиционного спроса на драгметаллы в этом году.

Золото и серебро также достигли новых рекордов.

На складах в США скопилось более 600 000 унций платины — значительно больше обычного объема. Трейдеры ожидают результатов расследования Вашингтона в соответствии с разделом 232 (закона о расширении торговли), которое может привести к введению пошлин или торговых ограничений на металл.

Мировая добыча платины сконцентрирована в нескольких странах, лидером является Южная Африка (около 70-80% мирового производства), за которой следуют Россия (часто как попутный продукт добычи никеля) и в меньших объемах Зимбабве, Канада, США. Основные запасы сосредоточены в ЮАР (Бушвельдский комплекс) и России (Норильский район), где платина добывается попутно с медью и никелем.