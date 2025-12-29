Baltijas balss logotype
Стоимость драгоценной платины побила мировые рекорды

Бизнес
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Благородный металл необходим для современых технологий.

Благородный металл необходим для современых технологий.

Недавний скачок произошел на фоне признаков дефицита на лондонском рынке.

Цена на платину достигла исторического максимума, впервые превысив отметку в $2300 за унцию, на фоне ограниченного предложения и исторически высокой стоимости заимствований. Об этом пишет Bloomberg.

Металл дорожает 10-ю сессию подряд. Это самая продолжительная серия роста с 2017 года. С начала года цена выросла более чем на 150%, что стало самым значительным годовым приростом с момента начала сбора данных агентством Bloomberg в 1987 году.

Недавний скачок произошел на фоне признаков дефицита на лондонском рынке, в то время как банки размещают металл в США, страхуясь от рисков введения пошлин.

Платина, используемая в автомобильной и ювелирной промышленности, подхватила общую волну инвестиционного спроса на драгметаллы в этом году.

Золото и серебро также достигли новых рекордов.

На складах в США скопилось более 600 000 унций платины — значительно больше обычного объема. Трейдеры ожидают результатов расследования Вашингтона в соответствии с разделом 232 (закона о расширении торговли), которое может привести к введению пошлин или торговых ограничений на металл.

Мировая добыча платины сконцентрирована в нескольких странах, лидером является Южная Африка (около 70-80% мирового производства), за которой следуют Россия (часто как попутный продукт добычи никеля) и в меньших объемах Зимбабве, Канада, США. Основные запасы сосредоточены в ЮАР (Бушвельдский комплекс) и России (Норильский район), где платина добывается попутно с медью и никелем.

