Ожидается ускорение роста валового внутреннего продукта (ВВП), а также замедление роста потребительских цен, чему будет способствовать в основном снижение темпов роста цен на продукты питания. При этом рынок труда станет более активным, но темпы роста заработной платы в 2026 году продолжат замедляться, хотя и останутся достаточно высокими.

Банковские аналитики ожидают, что ВВП Латвии в следующем году может расти быстрее, чем в 2025 году - на 1,9-3%. В том числе "Luminor Bank" прогнозирует рост ВВП около 3%, "Swedbank" - 2,3%, а "SEB banka" - 1,9%. Прогноз Банка Латвии по экономическому развитию Латвии в следующем году также находится в этом диапазоне и ближе к оптимистичному - Банк Латвии прогнозирует рост ВВП на 2,8%.

Экономист "Luminor Bank" Петерис Страутиньш отмечает, что ряд факторов в настоящее время указывает на то, что экономический рост в 2026 году скорее ускорится, чем снизится. Показатели основных отраслей экономики будут достаточно стабильными, без ярких звезд. "Swedbank" ожидает, что в 2026 году среднегодовая инфляция в Латвии может составить 3%, "Luminor Bank" - 2,5%, а "SEB banka" - 2,4%. В то же время Банк Латвии ожидает более быстрого роста потребительских цен, чем банковские аналитики, прогнозируя среднегодовую инфляцию в 3,2%.

Главный экономист "Swedbank" Лива Зоргенфрейя отмечает, что относительно низкие мировые цены на нефть и газ, постепенное снижение мировых цен на продукты питания, продолжающееся снижение цен на китайский экспорт и сильный курс евро - все это будет способствовать замедлению инфляции в 2026 году. При этом мировая цена на кофе все еще находится на рекордно высоком уровне, что означает, что кофе в Латвии также будет относительно дорогим еще некоторое время. Снижение цен на продукты питания в Латвии в 2026 году будет обусловлено уменьшением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые продукты.

"В целом, мы прогнозируем, что цены на продукты питания будут расти примерно такими же темпами, как и общая инфляция в 2026 году, то есть значительно медленнее, чем в 2025 году", - говорит Зоргенфрейя.

"Swedbank", "SEB banka", а также "Luminor Bank" ожидают, что средняя брутто заработная плата в Латвии вырастет в 2026 году примерно на 7%. Банк Латвии ожидает более быстрого роста - на 7,6%. "Swedbank" ожидает, что фактический уровень безработицы в Латвии снизится до 6,6%, "Luminor Bank" - до 6,3%, а "SEB banka" прогнозирует безработицу на уровне 6,2%. В то же время Банк Латвии прогнозирует, что безработица в Латвии к концу 2026 года составит 6,6% от экономически активного населения.