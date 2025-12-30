Baltijas balss logotype
Зарплаты вырастут, безработица может немного уменьшиться 1 220

Бизнес
Дата публикации: 30.12.2025
LETA
Изображение к статье: Зарплаты вырастут, безработица может немного уменьшиться
ФОТО: pixabay

Настроение жителей Латвии в конце 2025 года противоречиво: растут надежды на повышение зарплаты, но сохраняются и опасения за рост повседневных расходов, показало исследование банка "Citadele" "Барометр покупательной способности", пишет Diena.

"Ожидания повышения зарплаты становятся все более оптимистичными. Это связано со стабильным уровнем занятости и давлением на предприятия с целью постепенного повышения заработной платы сотрудников. Однако оценка населением общей финансовой ситуации ухудшается из-за инфляции цен на продукты питания и жилье, что особенно усугубилось 12-процентным повышением тарифов на отопление в Риге. Следует напомнить, что в октябре 2025 года цены на продукты питания в Латвии выросли на 5,6% по сравнению с октябрем 2024 года, а расходы на жилье - на 6,2%, что негативно сказалось на оценке потребителями своего финансового положения", - говорит главный экономист "Citadele" Карлис Пургайлис.

Только 17% опрошенных жителей планируют тратить деньги на путешествия в ближайшем будущем и лишь 15% респондентов планируют выделить средства на ремонт дома. Невелик интерес также к покупке автомобилей (5%) и жилья (2,5%). В опросе "Citadele" 6,8% респондентов указали, что планируют откладывать деньги, а не тратить их на крупные покупки.

В следующем году инфляция станет наиболее важным фактором, влияющим на возможности развития предприятий. Такого мнения придерживаются 48% представителей малых и средних предприятий в Латвии. 30% респондентов выражают обеспокоенность глобальной геополитической ситуацией, а 22% обеспокоены ситуацией в странах Балтии.

Примерно 25% респондентов считают, что на их бизнес существенно влияет покупательная способность населения. 23% подчеркивают, что актуальной проблемой является поиск и удержание необходимой рабочей силы. Это подтверждает опрос банка "Luminor" и агентства "Norstat".

#безработица #финансы #Латвия #инфляция #зарплата #экономика #опрос
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    30-го декабря

    Раб должен постоянно быть в тонусе и хватать зарплаты должно только на еду и жилищные услуги ,поэтому повысится зарплата,то повысятся остальные услуги,продукты ,медицина,лекарства. Все ж отслеживается и регулируется,,рептилоидами,,. 👽😈

    4
    2

