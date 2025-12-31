Американский доллар демонстрирует самое большое годовое падение с 2017 года. Банкиры с Уолл-стрит прогнозируют, что американская валюта будет слабой и в следующем году, поскольку Федеральная резервная система США продолжает снижать процентные ставки.

Газета Financial Times пишет, что в этом году "зеленый" упал на 9,5% относительно корзины основных валют после того, как торговая война президента США Дональда Трампа вызвала опасения относительно перспектив крупнейшей экономики мира и поставила под сомнение традиционный статус доллара как надежного актива для инвесторов.

Наибольший рост среди основных валют относительно ослабленного доллара показал евро, подскочив почти на 14% до более 1,17 доллара - уровня, который в последний раз наблюдался в 2021 году.

"Это один из худших годов для доллара за всю историю плавающих валютных курсов", - отметил Джордж Саравелос, который занимается исследованиями валютных рынков в Deutsche Bank.

Как уже отмечалось, на падение доллара повлиял запуск Трампом агрессивных тарифов против торговых партнеров США в апреле. В один момент он упал на 15% относительно основных валют. Возобновление Федеральной резервной системой снижения ставок в сентябре усилило давление на доллар.

По мнению специалистов, снижение ставок ФРС США может привести к падению курса доллара и в 2026 году. Банки Уолл-стрит прогнозируют, что евро укрепится до 1,20 доллара к концу 2026 года, а фунт поднимется с текущего уровня 1,33 доллара до 1,36 доллара.

Состояние доллара, который остается ведущей мировой валютой, влияет на компании, инвесторов и центральные банки. Так, его слабость была выгодной для американских экспортеров, но создала трудности для многих европейских компаний, получающих доходы от продаж в США.

Аналитики говорят, что курс доллара в 2026 году будет зависеть от кандидата Трампа на должность председателя ФРС США. Его дальнейшее падение вероятнее, если глава центробанка будет склонен подчиняться требованиям Белого дома по более глубокому снижению ставок.

Несмотря на падение доллара, специалисты оптимистично настроены относительно перспектив экономики США. По их мнению, бум инвестиций в искусственный интеллект обеспечит более быстрый рост американской экономики по сравнению с Европой в следующем году.

"Мы не считаем, что экономическая политика президента Трампа может сорвать технологическую революцию, которая происходит на западном побережье Америки", - говорит валютный стратег Société Générale Кит Джакс.