Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россия взяла Турцию на атомный поводок, цена вопроса 9 000 000 000 USD 1 8071

Бизнес
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ядерная энергетика жизненно важна для Анкары.

Ядерная энергетика жизненно важна для Анкары.

Выделение дополнительного финансирования усиливает эту связку и снижает риски заморозки проекта.

Россия выделила $9 миллиардов на финансирование строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции. Анкара рассчитывает ввести объект в промышленную эксплуатацию в 2026 году.

Проект строительства атомной электростанции «Аккую» реализуется государственной корпорацией «Росатом» в провинции Мерсин на юге Турции. Общая стоимость строительства АЭС «Аккую» оценивается примерно в $20 млрд. Межправительственное соглашение о строительстве станции было подписано Россией и Турцией ещё в 2010 году. Первоначально ввод станции в эксплуатацию планировался на 2025 год. Однако сроки запуска были сдвинуты.

Проект «Аккую» изначально строился по уникальной модели BOO (build-own-operate), при которой «Росатом» не только возводит станцию, но и остается её владельцем и оператором. Это означает долгосрочное присутствие России в стратегически важном секторе турецкой экономики — электроэнергетике. Выделение дополнительного финансирования усиливает эту связку и снижает риски заморозки проекта на фоне глобальной турбулентности.

Деньги пойдут не сразу

Байрактар уточнил, что финансирование будет использовано преимущественно в 2026–2027 годах. По его оценке, от $4 до 5 млрд направят уже в 2026 году. Речь идёт прежде всего о внешнем финансировании и расчётах с подрядчиками проекта.

Для Турции атомная энергетика — вопрос не только экологии или диверсификации генерации, но и энергетической безопасности. Страна остается крупным импортером газа и нефти, значительная часть которых поступает из России. АЭС «Аккую» должна обеспечить до 10 процентов потребностей Турции в электроэнергии, снизив зависимость от ископаемого топлива и колебаний мировых цен.

Перенос сроков ввода станции с 2025 на 2026 год отражает реальные сложности мегапроекта. Это рост стоимости строительства, логистические ограничения и давление санкционного режима на цепочки поставок. Российское финансирование в этой ситуации становится для Анкары способом завершить проект без привлечения дорогих рыночных кредитов.

Анкара ищет новых партнёров

Министр также сообщил о переговорах Турции с рядом стран по новым ядерным проектам. Анкара обсуждает сотрудничество с Южной Кореей, Китаем, Россией и США. Анкара ведёт переговоры с саудовской ACWA Power о солнечной генерации мощностью 5 тысяч мегаватт. Первую фазу проекта на 2 тысячи мегаватт планируют согласовать в первом квартале 2026 года. Объём инвестиций в него оценивается в $1,5–2 млрд.

Однако именно российский проект АЭС «Аккую» остаётся самым продвинутым и финансово обеспеченным.

Интерес Турции к солнечной энергетике и проектам хранения энергии укладывается в стратегию баланса. Власти страны демонстрируют Западу готовность развивать «зелёную» энергетику, при этом не отказываясь от сотрудничества с Россией в атомной сфере.

Читайте нас также:
#Турция #инвестиции #энергетика #финансирование #Росатом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • DJ
    Danik Jupiters
    5-го января

    Не на поводок а 9 млрд долларов — это «транш достройки». Эти средства предназначены для завершения работ на всех четырех энергоблоках в период 2026–2027 годов. Около $4–5 млрд из этой суммы планируется освоить непосредственно в 2026 году. Европе в 2026 году обойдется значительно дороже в среднем от 45 до 55 миллиардов евро. Великобритания (Sizewell C): Стоимость строительства двухблочной АЭС мощностью 3,2 ГВт (меньше «Аккую») по состоянию на 2026 год оценивается в 38–40 млрд фунтов стерлингов (около 45–48 млрд евро). Некоторые прогнозы допускают рост затрат до 100 млрд фунтов на протяжении всего жизненного цикла проекта. Франция (Flamanville 3): Стоимость одного энергоблока мощностью 1,6 ГВт к моменту запуска в конце 2024 — начале 2025 года достигла 19,3–23,7 млрд евро, что почти в 4 раза выше первоначальной сметы. Финляндия (Olkiluoto 3): Строительство одного блока мощностью 1,6 ГВт обошлось примерно в 9–11 млрд евро Почему в Европе дороже? Стоимость ГВт: В Европе инвестиционные затраты составляют от €5 млрд до €11 млрд за 1 ГВт мощности, тогда как для «Аккую» этот показатель составляет около $5 млрд за 1 ГВт.

    2
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На уютных брюссельских улочках. Иконка видео
Изображение к статье: Бюджет России в зоне риска в случае перехода венесуэльских нефтяных месторождений под контроль США
Изображение к статье: Токийские небоскребы на фоне величественной горы Фудзи. Иконка видео
Изображение к статье: Мечта о прогрессивной экономике мира. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Трамп не считает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина
В мире
Изображение к статье: Запрещено стричь и брить: брадобреи уходят в подполье
В мире
Изображение к статье: Сборная Чехии в полуфинальном матче с 10 голами выбила из борьбы за золото команду Канады
Спорт
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео