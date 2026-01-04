Россия выделила $9 миллиардов на финансирование строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции. Анкара рассчитывает ввести объект в промышленную эксплуатацию в 2026 году.

Проект строительства атомной электростанции «Аккую» реализуется государственной корпорацией «Росатом» в провинции Мерсин на юге Турции. Общая стоимость строительства АЭС «Аккую» оценивается примерно в $20 млрд. Межправительственное соглашение о строительстве станции было подписано Россией и Турцией ещё в 2010 году. Первоначально ввод станции в эксплуатацию планировался на 2025 год. Однако сроки запуска были сдвинуты.

Проект «Аккую» изначально строился по уникальной модели BOO (build-own-operate), при которой «Росатом» не только возводит станцию, но и остается её владельцем и оператором. Это означает долгосрочное присутствие России в стратегически важном секторе турецкой экономики — электроэнергетике. Выделение дополнительного финансирования усиливает эту связку и снижает риски заморозки проекта на фоне глобальной турбулентности.

Деньги пойдут не сразу

Байрактар уточнил, что финансирование будет использовано преимущественно в 2026–2027 годах. По его оценке, от $4 до 5 млрд направят уже в 2026 году. Речь идёт прежде всего о внешнем финансировании и расчётах с подрядчиками проекта.

Для Турции атомная энергетика — вопрос не только экологии или диверсификации генерации, но и энергетической безопасности. Страна остается крупным импортером газа и нефти, значительная часть которых поступает из России. АЭС «Аккую» должна обеспечить до 10 процентов потребностей Турции в электроэнергии, снизив зависимость от ископаемого топлива и колебаний мировых цен.

Перенос сроков ввода станции с 2025 на 2026 год отражает реальные сложности мегапроекта. Это рост стоимости строительства, логистические ограничения и давление санкционного режима на цепочки поставок. Российское финансирование в этой ситуации становится для Анкары способом завершить проект без привлечения дорогих рыночных кредитов.

Анкара ищет новых партнёров

Министр также сообщил о переговорах Турции с рядом стран по новым ядерным проектам. Анкара обсуждает сотрудничество с Южной Кореей, Китаем, Россией и США. Анкара ведёт переговоры с саудовской ACWA Power о солнечной генерации мощностью 5 тысяч мегаватт. Первую фазу проекта на 2 тысячи мегаватт планируют согласовать в первом квартале 2026 года. Объём инвестиций в него оценивается в $1,5–2 млрд.

Однако именно российский проект АЭС «Аккую» остаётся самым продвинутым и финансово обеспеченным.

Интерес Турции к солнечной энергетике и проектам хранения энергии укладывается в стратегию баланса. Власти страны демонстрируют Западу готовность развивать «зелёную» энергетику, при этом не отказываясь от сотрудничества с Россией в атомной сфере.