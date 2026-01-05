Американская компания InventWood представила новый материал с лаконичным названием Superwood («супердревесина»). Это результат многолетних работ профессора Мэрилендского университета Лянбина Ху. Он поставил своей целью изменить свойства древесной целлюлозы, чтобы увеличить водородные связи между молекулами и тем самым сделать материал легче и прочнее.

Супердревесину получают из обычной путем долгих и сложных процессов, включая кипячение в химикатах, удаление определенных веществ, горячее прессование и т.д. Из-за этого стоимость такого материал значительно выше, чем у обычной древесины, которая применяется в строительстве и отделке зданий. Но и эксплуатационные свойства ее намного выше – новый материал в 20 раз прочнее на разрыв и в 10 раз более устойчив к ударам.

По своим свойствам супердревесина превосходит и сталь — она легче ее в 6 раз, но при этом в 10 раз прочнее. По соотношению прочности и веса новинка обходит многие виды сплавов и конструкционных металлов, здания из нее будут значительно легче существующих. У супердревесины одни из лучших показателей огнестойкости среди всех существующих стройматериалов, она не боится насекомых и грибков, устойчива к гниению.

Главное преимущество такого материала – в удешевлении и упрощении строительства. Например, с ее помощью можно изрядно сэкономить на фундаменте, так как готовое здание будет намного легче обычного. Также, из нее можно изготавливать элементы крепежа, которые традиционно делаются из металла. Это поможет снизить количество выбросов в атмосферу в сравнении с использованием стали на 90 %.

Некоторое время назад в Ванкувере было завершено строительство высокого деревянного здания в современном городе. Студенческое общежитие Brock Commons возвышается на 53 метра в высоту, состоит из 404 комнат, выглядит как небоскреб, но построено из дерева.

Опыт деревянных небоскребов также взяли на вооружение в Китае и Японии. В Японии высотному строительству уделяют большое внимание ввиду сейсмической опасности региона: все токийские небоскребы оснащены системой «бамперов» — подавления подземных толчков. Архитекторы считают, что применение деревянного строительства облегчит вес зданий и позволит разработать еще более надежные конструкции.

Кроме того, именно в Японии планируется строительство деревянного небоскреба, способного побить существующий рекорд. Проект 70-этажного деревянного небоскреба был разработан компанией Sumitomo Forestry — так она планирует отметить 350-ю годовщину своего основания. Деревянный гигант станет символом внимательного отношения к экологической ситуации в стране, а также порадует жителей Токио открытыми террасами и стенами, обвитыми огнеупорными зелеными растениями. Перед возведением проекта строители построят его уменьшенную копию высотой в 70 метров — это поможет просчитать все нюансы конструкции и определить ее слабые места.

