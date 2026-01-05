Оператор системы распределения природного газа АО «Gaso» ежегодно получает около 6000 вызовов, заявила в понедельник в интервью передаче «Утренняя панорама» (LTV) председатель правления компании Илзе Петерсоне-Годмане, пишет LETA.

«Мы получаем около 6000 вызовов в год», – сказала Петерсоне-Годмане, уточнив при этом, что более 2000 из этих вызовов не связаны с использованием природного газа.

Как сообщалось ранее, при взрыве газа в Торнякалнсе, в многоквартирном доме на улице Баускас, в пятницу, 2 января, погибли два человека – лицо, которое осуществляло незаконные действия с газовой трубой в одной из квартир, и сотрудник Аварийной службы компании «Gaso», прибывший по вызову из-за подозрения на утечку газа. Ещё два человека пострадали.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошёл из-за незаконно повреждённой газовой трубы в квартире, принадлежащей самоуправлению. В результате взрыва частично обрушились четвёртый и пятый этажи здания, а также крыша.

Дом обслуживает ООО «Latvijas namsaimnieks», в нём 74 квартиры, из которых четыре принадлежат самоуправлению.

После взрыва дому был присвоен статус аварийного, его эксплуатация запрещена. Департамент градостроительства поручил владельцам здания немедленно привлечь сертифицированного строительного специалиста и провести техническое обследование. Это необходимо для определения степени повреждений, условий возможной частичной эксплуатации и сценариев восстановления.

«Gaso» – единственный оператор системы распределения природного газа в Латвии. Компания обеспечивает безопасность газовых сетей, предоставляет технические услуги и ведёт учёт потребления природного газа. «Gaso» была создана в конце 2017 года путём выделения распределительной деятельности из «Latvijas gāze» в соответствии с требованиями Евросоюза и государства по обеспечению независимости оператора системы распределения газа. В конце июля 2023 года единственным владельцем «Gaso» стала эстонская компания «Elenger Grupp», принадлежащая инвестиционной компании «Infortar» из Эстонии.