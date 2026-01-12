Baltijas balss logotype
Mercedes-Benz теряет покупателей: продажи автомобилей резко упали 0 309

Бизнес
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Mercedes-Benz теряет покупателей: продажи автомобилей резко упали

Продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz по итогам 2025 года уменьшились на 9,2% и составили 1,8 млн, сообщается в пресс-релизе компании.

В Европе (страны Европейского союза, Великобритания, Швейцария и Норвегия) реализация машин снизилась на 1% до 634,6 тыс. В том числе в Германии показатель практически не изменился (213,2 тыс.).

Продажи в Азии рухнули на 16% (до 747 тыс. автомобилей), в том числе в Китае - на 19% (до 551,9 тыс.). В Северной Америке они упали на 12% (до 320,6 тыс.), включая США - также на 12% (до 284,6 тыс.).

В остальных регионах был отмечен подъем продаж на 17% до 98,7 тыс. машин.

Реализация электромобилей (BEV) Mercedes-Benz в прошлом году сократилась на 9% и составила 168,8 тыс. Между тем в четвертом квартале они выросли на 3% в годовом выражении и достигли 50,4 тыс.

