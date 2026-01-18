Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Французские коровы вышли из доверия 0 174

Бизнес
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Макрон не нашел общего языка с крупным, рогатым, скотом.

Президент Макрон не нашел общего языка с крупным, рогатым, скотом.

Выставку в Париже не смогли обезопасить от инфекции.

Коровы не будут принимать участие в Парижской международной сельскохозяйственной выставке впервые с момента ее создания в 1964 году

Именно коровы негласно считаются «звездами» сельскохозяйственного салона, который проходит ежегодно в Париже. Именно они привлекают посетителей и приносят доход заводчикам, которые надеются выиграть призы или продать своих лучших быков и телок. Несколько сотен голов крупного рогатого скота традиционно занимают большую часть огромного зала № 1 в выставочном комплексе Paris Expo Porte de Versailles.

В связи со вспышками узелкового дерматоза перемещение крупно-рогатого скота внутри регионов страны запрещено. Сельскохозяйственные палаты, которые обычно представляют коров таких пород как знаменитые шароле, лимузин и голштин, снялись с конкурса.

Организаторы салона, который пройдёт в Париже с 21 февраля по 01 марта, заявили, что они все еще надеются хотя бы на «ограниченное и символическое» присутствие крупного рогатого скота в виде «небольшого количества животных, гибким образом, полностью совместимым с требованиями здравоохранения».

Организаторы также уточнили, что «другие животные будут представлены», подразумевая свиней, овец, кроликов, кошек, собак, лошадей и ослов. Однако по-прежнему не будет домашней птицы: она отсутствует на выставке уже в течение нескольких лет из-за птичьего гриппа.

Читайте нас также:
#здравоохранение #сельское хозяйство #выставка #животные #конкурс #Париж #коровы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рост есть, отставание остаётся: как восстанавливается туризм в Латвии
Изображение к статье: В 2025 году состояние сверхбогатых достигло нового рекорда
Изображение к статье: Из-за морозов в январе повысилась цена на дрова
Изображение к статье: Много говорят, но мало строят: в Риге предпочитают покупать жилье, а не снимать Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Садио Мане объяснил, почему вернул на поле сборную Сенегала в финале Кубка Африки
Спорт
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео