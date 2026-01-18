Коровы не будут принимать участие в Парижской международной сельскохозяйственной выставке впервые с момента ее создания в 1964 году

Именно коровы негласно считаются «звездами» сельскохозяйственного салона, который проходит ежегодно в Париже. Именно они привлекают посетителей и приносят доход заводчикам, которые надеются выиграть призы или продать своих лучших быков и телок. Несколько сотен голов крупного рогатого скота традиционно занимают большую часть огромного зала № 1 в выставочном комплексе Paris Expo Porte de Versailles.

В связи со вспышками узелкового дерматоза перемещение крупно-рогатого скота внутри регионов страны запрещено. Сельскохозяйственные палаты, которые обычно представляют коров таких пород как знаменитые шароле, лимузин и голштин, снялись с конкурса.

Организаторы салона, который пройдёт в Париже с 21 февраля по 01 марта, заявили, что они все еще надеются хотя бы на «ограниченное и символическое» присутствие крупного рогатого скота в виде «небольшого количества животных, гибким образом, полностью совместимым с требованиями здравоохранения».

Организаторы также уточнили, что «другие животные будут представлены», подразумевая свиней, овец, кроликов, кошек, собак, лошадей и ослов. Однако по-прежнему не будет домашней птицы: она отсутствует на выставке уже в течение нескольких лет из-за птичьего гриппа.