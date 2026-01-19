После заявлений президента США Трампа о новых 10-процентных пошлинах для восьми европейских стран из-за Гренландии резко возросли цены на золото и серебро. Цена на золото выросла до 4690 долларов, пишет DW.

Мировые цены на золото и серебро достигли новых максимумов после новых заявлений президента США Дональда Трампа о введении 10-процентных торговых пошлин в отношении Германии и еще семи стран Европы из-за их позиции по Гренландии. Утром в понедельник, 19 января, после начала биржевой недели на азиатских фондовых рынках цена на золото, являющееся ключевым активом в периоды потрясений, достигла пика в 4690,59 доллара, а на серебро - 94,12 доллара.

Одновременно большинство фондовых рынков упали на фоне новых опасений о возможном начале торговой войны. Японский Nikkei снизился на 1,4%, а самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии сократился на 0,3%. Курс доллара упал по отношению к иене и швейцарскому франку, в то время как евро и фунт стерлингов выросли, а цены на нефть остались на прежнем уровне.

Трамп: Новые тарифы начнут действовать с 1 февраля

Дональд Трамп 17 январяобъявил, что с 1 февраля для Германии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции будет действовать 10-процентный тариф на товары, которые поставляются в Соединенные Штаты . По словам президента США, с 1 июня пошлины возрастут до 25 процентов. Тарифы будут введены в дополнение к уже действующим, уточнило агентство Reuters. Сборы "будут взиматься до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полной и окончательной покупке Гренландии", заявил Трамп, добавив, что США "пытались осуществить эту операцию более 150 лет", но Дания отказывалась.

Президент США неоднократно заявлял о желании установить контроль над островом, впервые высказав эту идею в 2019 году во время своего первого президентского срока. На переговорах в Вашингтоне 14 января глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт не смогли достичь договоренности по вопросу о статусе арктического острова. После переговоров Расмуссен заявил, что в вопросе о Гренландии страны придерживаются "в корне различающихся позиций". Моцфельдт указала, что она желала бы усиления сотрудничества с Белым домом, однако не хотела бы, чтобы Гренландия принадлежала США.

15 января страны, в отношении которых Трамп анонсировал пошлины , объявили, что направят в Гренландию своих военных как часть разведывательной миссии для укрепления безопасности в регионе и помощи Дании в подготовке крупных военных учений в конце 2026 года. Группа из 15 солдат бундесвера уже покинула Гренландию 18 января - на следующий день после угроз Трампа ввести пошлины против Германии за поддержку Дании в территориальном споре.

DW