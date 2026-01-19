«В Латвии регулирование действий государства в случае угрозы государственного масштаба (в том числе военной угрозы) главным образом определяется двумя законами: Законом о национальной безопасности и Законом о чрезвычайном положении», – пишет Neatkarīgā.

«Закон о национальной безопасности устанавливает, что должна обеспечивать финансовая система в случае угрозы государству. Это касается прежде всего критически важных финансовых услуг – доступности наличных и безналичных платежей. На основании этого закона мы приняли соответствующие правила», – пояснил журналистам Банк Латвии.

«Эти правила включают в себя доступность наличных денег, работу банкоматов и филиалов и т.д. Большинство банков предпочли не комментировать свои действия в случае нападения на Латвию, однако они уточнили, что Банк Латвии уже ввел единые правила для критической ситуации. В частности, даны подробные указания по обеспечению денежного довольствия страны. Например, Swedbank управляет крупнейшей сетью банкоматов в Латвии, и некоторые из них являются частью критической сети банкоматов для обеспечения доступа к наличным деньгам в случае угрозы. В ходе проверки готовности банка действовать в чрезвычайной ситуации были сделаны инвестиции в поддержку логистики, чтобы в случае перебоев в подаче электроэнергии или сбоев в передаче данных можно было принять альтернативные решения и продолжить работу. В частности, для обеспечения питания банкоматов от генераторов и др.

«В сотрудничестве с издателями платежных карт мы создали так называемую автономную систему сделок, позволяющую приобретать товары первой необходимости у ряда торговцев, даже если обмен данными недоступен», – отметил Swedbank.