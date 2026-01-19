Baltijas balss logotype
На Занзибаре возводится город по технологии блокчейна 0 218

Бизнес
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На берегу Индийского океана можно будет и поработать, и отдохнуть.

На берегу Индийского океана можно будет и поработать, и отдохнуть.

Уголовные дела, безопасность и суверенитет остаются в полной юрисдикции Танзании.

На 71 га полуострова Фумба на западном побережье острова Занзибар вскоре начнётся строительство целой альтернативной реальности — Dunia Cyber City. Этот проект, одобренный лично президентом Занзибара Хусейном Али Мвиньи в ноябре 2024 года, позиционируется как физическое воплощение концепции «сетевого государства» (network state) и ядро местной особой цифровой экономической зоны.

Идея «сетевого государства» была сформулирована в 2022 году криптоэнтузиастом Баладжи Шринивасаном. Её суть — создание глобальных онлайн-сообществ единомышленников, которые со временем обретают физическую территорию и собственные институты, стремясь к дипломатическому признанию. Dunia Cyber City — это попытка материализовать эту концепцию в сотрудничестве с традиционным государством. Проект реализуется компанией OurWorld при прямой поддержке государственного Zanzibar Communication and ICT Infrastructure Agency (ZICTIA).

Город задуман как гибридная экосистема. На постоянной основе здесь будут проживать от 5 до 7 тысяч человек, но его истинный масштаб — в десятках и сотнях тысяч «цифровых резидентов». Это удалённые работники, предприниматели и компании со всего мира, которые смогут легально зарегистрироваться в этой юрисдикции, не переезжая физически. Для них Занзибар предлагает следующие условия: нулевая ставка налога на прибыль для компаний в течение первых десяти лет, подоходный налог в размере всего 5% для цифровых кочевников и 15% для физических резидентов. Отсутствуют налоги на богатство и прирост капитала. Все налоговые поступления будут направляться в бюджет Занзибара, а доходы от продажи недвижимости — реинвестироваться в местные стартапы.

Технологический фундамент города строится на блокчейне. Ключевым партнёром выступает децентрализованный проект Threefold, в который сам Баладжи Шринивасан сделал инвестиции. Права собственности на землю и недвижимость в Dunia будут токенизированы — то есть представлены в виде цифровых сертификатов (похожих на NFT), которые можно свободно покупать и продавать на криптобиржах. Управление повседневными процессами — регистрацией компаний, налоговыми отчётами, разрешением споров — будет осуществляться через автоматизированную цифровую платформу, разработанную OurWorld совместно с компанией Tools for the Commons, имеющей опыт создания подобных систем для особых экономических зон в Гондурасе и Бразилии.

Однако Dunia Cyber City не претендует на сецессию, то есть выход из состава государства. Уголовные дела, безопасность и суверенитет остаются в полной юрисдикции Занзибара как части Танзании.

Создатели OurWorld — бывший сотрудник Apple Флориан Фурнье и криптоэнтузиаст Кристоф Де Спигелер — ведут активный сбор инвестиций в 70 млн долларов для начала строительства первой очереди. Их цель — увеличить стоимость проекта с текущей оценки земли в 70 млн до 1 млрд долларов в течение двух лет. По их словам, около 100 человек и 30 компаний уже получили статус цифровых резидентов Dunia Cyber City.

#инвестиции #технологии #криптовалюта #Криптовалюты
