Бизнес
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мировой экономике предсказали мрачное будущее
ФОТО: Unsplash

Больше 50% опрошенных экономистов предсказали ухудшение в мировой экономике.

В 2026 году ситуация в мировой экономике ухудшится. Так ответили 55 процентов экономистов, опрошенных в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Лишь 19 процентов считают, что экономика укрепится. Еще 28 процентов не ждут особых изменений. Впрочем, если сравнивать с опросом прошлого года, то тогда ухудшения ждали 72 процента респондентов. Таким образом, настроения экономистов улучшаются.

Кроме того, 54 процента опрошенных заявили, что цены на золото уже вышли на пиковые значения. Другие 46 процентов полагают, что этот металл продолжит дорожать. Также 62 процента предсказали снижение стоимости криптовалют, а 54 процента ждут ослабления доллара.

#мировая экономика #финансы #доллар #экономика #Криптовалюты
(1)
  • АП
    Алексей Попович
    21-го января

    Ну короче, всё, как всегда. Встречаются два экономиста:

    • Что вообще происходит?
    • Сейчас я тебе объясню.
    • Объяснить то я и сам могу. Я тебя спрашиваю - что происходит? 🙂
    1
    1

