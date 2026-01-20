Baltijas balss logotype
Похоже, на биржу airBaltic уже не идет: министр заговорил о поиски денег в других местах 0 762

Бизнес
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Похоже, на биржу airBaltic уже не идет: министр заговорил о поиски денег в других местах
ФОТО: Unsplash

Государственная авиакомпании Латвии airBaltic помимо первичного публичного размещения акций (IPO) необходимо рассматривать и другие инструменты привлечения частного капитала, заявил агентству LETA министр сообщения Атис Швинка.

Швинка рассказал, что во вторник Кабинет министров на закрытой части заседания встретился с новым исполнительным директором airBaltic Эрно Хилденом, который ознакомил правительство со своим опытом, видением, а также задачами и планами на ближайшее время.

В то же время он признался, что airBaltic в 2026 году потребуется привлечение частного капитала, поэтому было вновь поручено оценить возможности рынка капитала и подготовить соответствующее предложение.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли на заседании правительства необходимость дополнительного государственного финансирования, министр сказал, что такие вопросы не рассматривались. «Это новая ситуация, поскольку компания приходит не в последний момент, когда что-то срочно требуется, а приходит со своим видением», — загадочно сказал Швинка, не объяснив, что это за видение.

Одновременно правительство обсудило, что базой airBaltic должна оставаться Рига, что государству в капитале airBaltic необходимо сохранить не менее 25% плюс одну акцию, а также увеличение рейсов из Риги.

Хилден приступил к работе в должности исполнительного директора airBaltic 1 декабря 2025 года.

В 2024 году концерн airBaltic работал с убытками в размере 118,159 млн евро.

Правительство Латвии еще полтора года назад постановило продать 75% акций airBaltic. Пока удалось сбыть только 10% – их недорого купила немецкая Lufthansa.

#Рига #Латвия #биржа #акции #убытки #финансирование #airbaltic
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
