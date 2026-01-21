Baltijas balss logotype
Бизнес
Дата публикации: 21.01.2026
ФОТО: LETA

Американский предприниматель Илон Маск выразил возможность приобретения ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair на фоне обострившегося конфликта с её руководителем Майклом О’Лири, пишет LETA со ссылкой на AFP.

На принадлежащей Маску платформе X он запустил опрос, призвав пользователей высказать мнение о том, стоит ли ему купить Ryanair. В голосовании приняли участие более 900 000 человек.

Кроме того, Маск уже несколько дней намекает на возможность покупки Ryanair.

Он также призвал уволить О’Лири, назвав его «настоящим идиотом».

Разногласия между ними возникли после интервью О’Лири ирландской радиостанции Newstalk.

В интервью глава Ryanair исключил возможность использования спутниковой связи Starlink, разработанной основанной Маском космической компанией SpaceX, для предоставления беспроводного интернета на борту самолётов. По его оценке, внедрение такой системы обошлось бы в 250 миллионов долларов в год, поскольку антенны, необходимые для работы системы, увеличили бы аэродинамическое сопротивление самолётов и, соответственно, расход топлива.

Он также отметил, что пассажиры Ryanair не хотят платить за интернет-услугу.

«Илон Маск ничего не понимает в полётах и сопротивлении воздуха. Честно говоря, я не обратил бы никакого внимания на то, что он публикует в своей свалке, которую он называет X», — заявил О’Лири.

«Он идиот. Очень богатый, но всё равно идиот», — добавил он.

#авиация #Илон Маск #spacex #Ryanair #starlink
Видео