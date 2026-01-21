Шведский автопроизводитель Volvo Car вернул Томаса Ингенлата на пост директора по дизайну автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба бренда. 61-летний специалист приступит к своим обязанностям уже с 1 февраля.

Ингенлат ранее занимал ключевую позицию в разработке дизайна автомобилей для Volvo, а также руководил дочерним брендом Polestar. В его послужном списке значатся работы над такими моделями, как XC90 второго поколения, который стал первым автомобилем, выпущенным в сотрудничестве с Geely.

До этого он работал в Volkswagen. В августе 2024 года Томас покинул Polestar на фоне кадровых изменений и с тех пор сотрудничал с Geely Group в качестве консультанта по вопросам дизайна.

Ингенлат подчеркнул, что дизайн является ключевым аспектом философии бренда Volvo. Он с нетерпением ждет начала совместной работы с различными командами компании, чтобы создавать новые машины.

Шведский автопроизводитель Volvo Cars подвел итоги 2025 года, отмеченного общим снижением глобальных продаж на семь процентов до 710 042 автомобилей. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, компания зафиксировала заметный рост спроса на электромобили и подключаемые гибриды в заключительной части года, что позволило увеличить мировые продажи в декабре на два процента до 75 049 единиц. Ключевыми рынками для бренда стали Китай, США, Великобритания, Швеция и Германия.