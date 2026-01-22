Так живут передовые граждане ФРГ.
«Это невероятное чувство — дома тепло, и при этом ты не сжигаешь нефть».
Переход на возобновляемое тепло в Брахте начался не с государства, а с инициативы самих жителей. В селе живут около восьмисот человек, и именно они решили заменить традиционные масляные котлы на экологичное отопление. Идея возникла у группы активных сельчан, которые хотели сделать Брахт независимым от колебаний цен на топливо. Они создали кооператив Solarwärme Bracht e.G., собрали инвестиции и взяли на себя организацию проекта стоимостью 16,5 млн евро.
По словам председателя кооператива Хельго Шютце, главной задачей было убедить соседей участвовать, сообщает zdfheute.de. Команда ходила от дома к дому, объясняла преимущества и собирала подписи. В итоге к проекту подключилось достаточно семей, чтобы начать строительство.
Как работает система солнечного отопления
Сердце новой инфраструктуры — солнечные коллекторы, расположенные на площади 11 640 квадратных метров. Летом они нагревают воду до 90 градусов, после чего тепло накапливается в огромном земляном резервуаре объемом почти 27 млн литров.
Зимой, когда температура снижается, систему поддерживает тепловой насос, поднимающий градус воды.
Проект финансируется из трех источников:
-личные взносы жителей;
-дотации Европейского Союза;
-программа KfW — государственная поддержка «зеленых» проектов.
Каждый участник кооператива внес 6 тыс. евро за долю и оплатил до 8 тыс. евро за подключение дома. Часть этих расходов компенсируется.
Цена одной киловатт-часа тепла составляет 16,5 евроцента — немного выше, чем при использовании нефти.
Однако жители отмечают, что теперь они независимы от рынка топлива и знают, сколько будут платить через десять лет.
«Это невероятное чувство — дома тепло, и при этом ты не сжигаешь нефть», — говорит Герман Кох, один из первых участников. С ним согласен Гюнтер Ваупель, который раньше отапливал дом пеллетами. Он уверен: проект не только экологичный, но и экономически устойчивый. «Старую систему уже невозможно было ремонтировать. А теперь у нас тепло и чистая совесть — без выбросов СО2», — добавляет он.
Добровольцы, эксперты и поддержка науки
Рабочая группа кооператива существует с 2016 года. В нее входят местные инженеры, архитекторы и финансисты, которые еженедельно собираются и планируют дальнейшие шаги. Много работы выполняется добровольно, что значительно снижает расходы.
Проект сопровождает профессор Клаус Файен из Университета Касселя. По его словам, преимущество модели Брахта — скорость внедрения. «Централизованная система теплоснабжения позволяет снизить выбросы углекислого газа почти на 98% буквально за одну ночь», — отмечает профессор.
Опыт Брахта вызвал интерес у других немецких коммун. В село регулярно поступают запросы о том, как построить подобную систему солнечного отопления. Местные жители охотно делятся своими наработками и расчетами, ведь цель проекта — не только обогреть собственные дома, но и вдохновить других.
Таким образом, Брахт стал символом успешного энергоперехода снизу. Его пример показывает, что даже небольшая деревня может стать энергонезависимой, если люди объединяются ради общей цели.
