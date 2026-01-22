Основатель крупнейшего металлургического холдинга «Русал» Олег Дерипаска обрушился с критикой на положение дел в российской экономике и меры по борьбе с инфляцией. По его мнению, у всех деловых и разумных людей страны мнение примерно одинаковое: «Мы просто тупо просираем все, что удалось мобилизовать в 2022–2023 годах таким тяжелым и упорным трудом. Идет какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится банкротством тысячи компаний и предприятий, вполне способных работать на благо нашей Богом избранной страны». Дерипаска считает, что никто в деловом сообществе не понимает, каким образом высокие ставки по кабальным кредитам госбанков и «абсолютно безумное завышение курса национальной валюты» помогут снизить цены на товары из потребительской корзины. «Вся страна ломает голову. Где эти умники, которые объяснят, за счет чего цена на курицу или яйцо в июне 2026 года будет ниже, чем она была в ноябре 2025-го», — пишет в своем блоге Дерипаска.

В декабре он делился рецептом для ускорения российской экономики и требовал обвалить курс рубля. По мнению бизнесмена, который входит в топ-40 богатейших людей России с состоянием $4,1 млрд, необходимый экономике курс составляет 105 рублей за доллар. С дешевым рублем, как считает бизнесмен, в России начнет бурно развиваться бизнес, например, автопром (до введения санкций он владел группой ГАЗ). С похожей позицией ранее выступал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В декабре он заявил, что для российского бизнеса оптимальным был бы курс рубля на уровне 90–95 рублей за доллар. Шохин отметил, что крепкий рубль сдерживает инфляцию, однако одновременно сокращает доходы экспортеров и бюджетные поступления.

Это очередной пост Дерипаски с критикой российской политики. Наиболее громкое заявление Дерипаска сделал в марте 2022 года, назвав "безумием" вторжение в Украину. После этого бизнесмена минимум дважды просили из Кремля перестать критиковать войнук, писала The Financial Times. Также в прошлом году миллиардер раскритиковал российские власти за то, что они «кошмарят» частный бизнес и не дают ему работать в сфере искусственного интеллекта, который он считает четвертой технологической революцией. Тогда же он предрек России «изолированный интернет» и технологическую отсталость.

Олег Владимирович Дерипаска (род. 2 января 1968, Дзержинск) — российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета (в 2009—2012 годах — генеральный директор) и основатель компании «Базовый элемент». Руководитель объединённой компании «Русал» (до 2018 года) и En+ Group (до 2017 года). Председатель совета директоров компании «Русский алюминий» (2000—2007), президент компании «Сибирский алюминий» (1997—2001), генеральный директор Саяногорского алюминиевого завода (1994—1997).

В 2008 году состояние Дерипаски оценивали в $28 млрд. Он являлся самым богатым россиянином и занимал 9-е место в мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes. На январь 2018 года Дерипаска находился в рейтинге на 247-м месте с состоянием в 7,1 млрд $. В декабре 2019 года он возглавил рейтинг российских предпринимателей по версии Forbes, состояние которых за прошедшее десятилетие уменьшилось больше всего. По данным журнала, состояние Дерипаски с 2010 года по конец 2019 года снизилось с $10,7 млрд до $4 млрд.

В 2017 году Дерипаска получил гражданство Кипра, которого в апреле 2022 года лишён в связи с включением в санкции Евросоюза.

С апреля 2018 года под санкциями США из-за «финансирования проектов Путина», с 2022 года под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран, из-за вторжения России на Украину.